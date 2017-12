Michael Madsen, pus sub acuzare

Actorul american Michael Madsen are noi probleme cu legea, de această dată fiind arestat pentru că a fost prins la volan sub influenţa băuturilor alcoolice. Vedeta a fost surprinsă pe un bulevard din Malibu, conducând un Pontiac GTO, cu o alcoolemie care depăşea de două ori limita legală admisă. Michael Madsen a fost arestat şi condus la secţia de poliţie, fiind apoi eliberat sub supraveghere. Împotriva sa s-au formulat două capete de acuzare foarte serioase: conducerea autovehiculului sub influenţa băuturii şi depăşirea limitei legale admise. Avocaţii actorului contestă însă rezultatul etilotestului, susţinând că aparatul era… defect.