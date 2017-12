Michael Phelps, pe firmamentul olimpismului

Înotătorul american Michael Phelps a intrat în legenda sportului mondial, devenind marţi cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, graţie aurului cucerit în proba de ştafetă 4x200 m liber, cu 19 medalii câştigate într-o carieră de excepţie. Americanul în vârstă de 27 de ani şi-a adjudecat în mai puţin de o oră cele două medalii necesare stabilirii unui nou record, argint la 200 m fluture şi aur la ştafetă, depăşind totalul de 18 deţinut de fosta gimnastă sovietică Larisa Latînina, care a cucerit câte şase medalii la Jocurile Olimpice din 1956, 1960 şi 1964. „Este ceva cu totul special, sunt copleşit de emoţii. Am decis să fac ceva ce nimeni încă nu a reuşit, iar nimic şi nimeni nu-mi putea sta în cale. Am fost o fiinţă umană toată viaţa mea. Înotul este întotdeauna amuzant, ador acest lucru. După proba de fluture am decis să las totul în urmă şi să mă gândesc doar la ştafetă, pentru că nu vroiam ca băieţii să piardă. Ştiam că va fi foarte greu pe ultimii 200 m şi am început să zâmbesc cu doar 20 m înainte de final. A fost o senzaţie extraordinară”, a declarat înotătorul din Baltimore. În cariera sa, Phelps a cucerit 15 medalii de aur, două de argint şi două de bronz la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice (2004-2012). El mai are încă trei ocazii pentru a urca pe podium la Londra, el urmând să concureze la 200 m mixt, 100 m fluture şi ştafetă 4x100 m mixt, probe în care este campion olimpic en titre.

Marţi, în proba de 4x200 m liber, ştafeta SUA (Ryan Lochte, Conor Dwyer, Ricky Berens, Michael Phelps) a fost urmată de cea a Franţei şi de China. Surprinzător, Phelps a ratat medalia de aur la 200 m fluture, probă în care deţine patru titluri mondiale şi două olimpice! La Londra el a fost întrecut de sud-africanul Chad Le Clos, în timp ce bronzul i-a revenit bronzul japonezului Takeshi Matsuda. După aurul din 2004 şi 2008, americanul nu a reuşit să devină primul înotător care câştigă trei titluri consecutive în aceeaşi probă.