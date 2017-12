Michel Gondry, un maestru al poveştilor vizuale (ll)

Tot ceea ce ştim despre limbaj provine din cărţile de literatură şi antropologie. În conceptul său de gramatică generativă, Noam Chomsky aduce în discuţie latura biologică şi compară limbajul cu sistemul imunitar. Există circuite şi conexiuni în creier pe care nu le putem vedea pentru că nu există modele de circumspecţie. Există modele de scanare a creierului care pot oferi imagini detaliate, dar nu pot da indicii despre modul său de activitate. Noam Chomsky face aserţiunea că limbajul are origine biologică. Una dintre observaţiile sale cele mai importante este că cei mici deprind limbajul fără să fie învăţaţi, prin simpla observaţie şi în timp foarte scurt. Nu este nevoie să ne terminăm propoziţiile pentru ca un copil să înţeleagă ceea ce vrem să spunem. Noam Chomsky face referiri la evoluţie şi susţine că nu ne naştem „tabula rasa“, precum o foaie albă pe care apoi se aştern rândurile... Acesta propune ipoteza ”gramaticii universale”, prin care înţelege ”ansamblul acelor structuri şi mecanisme biologice înnăscute, caracteristice speciei homo sapiens, care sunt în măsură să explice, pornind de la informaţia pe care o oferă ambianţa lingvistică, producerea acelei competenţe pe care o descriu gramaticile speciale ale diferitelor limbaje naturale”.

Omul modern, însă, nu deprinde doar limbajul lingvistic, ci şi pe cel vizual. Odată cu prima proiecţie cinematografică publică a unui film, cu aparatul fraţilor Lumière, în 1895, cea de-a şaptea artă a cunoscut cea mai rapidă dezvoltare, inspirând cele mai multe modele şi stiluri din ultimii circa 40.000 de ani de evoluţie ai lui homo sapiens. Niciun alt regizor nu arată atâta afecţiune faţă de film, implicând simboluri culturale şi sensibilitatea spectatorului prin cele mai diverse şi rudimentare mijloace pentru ca mintea noastră să umple golurile, precum Michel Gondry. Prima parte a interviului acordat de cineastul francez scoate în evidenţă complexitatea producţiilor sale, în general, şi a documentarului ”Is The Tall Man Happy?”, în mod special.

Reporter (R.) - De unde interesul pentru Noam Chomsky?

Michel Gondry (M.G.) - L-am perceput prin numeroasele referiri la opera sa făcute de criticii americani, dar şi prin activismul social şi politic, prin critica sa dură adresată mass-media. Ştiam că este considerat ”Einstein al lingvisticii”. Apoi, am avut sentimentul că am întâlnit pe cineva cu o contribuţie importantă, care va rămâne în istorie. Am vrut să facem ceva împreună, cât timp mai este în viaţă. Ideile sale politice sunt stimulante, revelatoare, dar s-au făcut atât de multe filme. În schimb, discursul său despre biologie nu este chiar atât de cunoscut. L-am întrebat care a fost prima sa amintire, aşa că revelaţiile sale sunt foarte personale. Când eram mic, auzisem spunându-se că memoria se formează din momentul în care înţelegem limbajul. Ştiam că o să-mi spună chestii personale din copilărie, despre studii. Vroiam să îmi explice naşterea conceptului de gramatică generativă, cum şi când s-a produs. Sunt de acord cu abordarea lui mistică, este vorba despre muncă de acumulare şi nu despre creativitate.

R. - Cum v-a venit ideea de a face un documentar animat?

M.G. - Aveam această idee din 2002. Am fost întrebat într-un interviu ce mi-aş dori să fac şi am răspuns: un documentar animat. L-am întâlnit pe Noam Chomsky şi i-am arătat un mic film pe care îl făcusem folosind această tehnică, iar el şi-a dat acordul. Oricum nu-i păsa. Mai târziu a fost mult mai interesat de film. (...) Am fost invitat ca artist rezident la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) şi am întâlnit o mulţime de savanţi sau elevi care aveau proiecte ce atingeau dimensiuni artistice aproape abstracte, care se foloseau de tehnică, astrofizică sau de studierea creierului, memoriei, sistemului vizual. Sunt subiecte care mă interesează. Mi-am dat seama că şi Noam Chomsky se afla la MIT şi am decis să-l întâlnesc. Aveam idei destul de vagi despre proiect, la început, pentru că, precum toată lumea, am convingeri puternice în ceea ce priveşte informaţia. Am tot vorbit şi nu a fost deloc uşor să-l ascult pentru că discursul său este aproape definitiv. Încetul cu încetul, am încercat să divaghez. Era foarte interesat de această încercare a mea de a face înţeleasă teoria gramaticii generative şi mai ales latura biologică a limbajului. Era, de altfel, ceea ce mă pasiona cel mai mult.

