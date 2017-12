Michel Gondry, un maestru al poveştilor vizuale (lll)

În filmele sale, Michel Gondry schiţează doar intrigi şi concepte, restul fiind sugerat, dar cu siguranţă înţeles. Arată încredere maximă în spectator, care îi interpretează limbajul vizual, aşa cum a reuşit cu lungmetrajul ”Be Kind Rewind” din 2008. Michel Gondry face apel şi la descoperirea adevăratei naturi umane a fiecăruia dintre noi în filmul ”Human Nature”, din 2001. Precum Noam Chomsky, se află în căutarea adevărului şi justiţiei şi cine mai bine decât ei ar putea să dea un răspuns dilemei din cel mai interesant experiment al momentului, care vrea să afle dacă oamenii sunt inteligenţe artificiale legate de un computer sau organisme pe bază de carbon într-un Univers adevărat! În a doua parte a interviului acordat cu amabilitate în cadrul Festivalului Internaţional de la Berlin, în care a servit ca membru al juriului, cineastul francez se ţine departe în continuare de noţiuni preconcepute şi îşi lasă, ca întotdeauna, imaginaţia să meargă mai departe.

R. - Cum aţi tradus în desen un limbaj care este uneori foarte complicat?

M.G. - Încă din timpul interviurilor îmi veneau în minte tot felul de imagini. De exemplu, el vorbeşte despre arbori şi mi-am zis: ”fabric” un arbore din linii care să apară pe ecran. Apoi, imaginea următoare este un semn de întrebare, pentru a da impresia că verific mereu care este realitatea. Eu nu îmi explic neapărat lucrurile, mi-am lăsat imaginaţia la voia întâmplării asupra imaginilor care îmi păreau evidente şi a lucrurilor care puteau ajuta la trecerea de la o idee la alta fără să le leg neapărat de discursul său.

Am avut libertate totală şi am improvizat; din acest motiv iubesc animaţia abstractă. Este un pic pretenţios să spun asta, dar este aceeaşi relaţie ca aceea dintre un instrumentist şi saxofonul său, în care primul uită că ţine un instrument în mână. Nu se mai gândeşte că un muşchi îi face degetele să se mişte, ci o face pur şi simplu. Muzicianul se gândeşte doar la melodia sa. Cred că în ceea ce priveşte animaţia există o legătură directă între o imagine pe care o avem în cap, o impresie şi rezultatul final. Şi cum nu încerc să explic, ceea ce înţeleg ilustrez. Apoi las lucrurile să divagheze către lucruri pe care le înţeleg. Am tot reflectat la un simbol pentru limbaj care era un triunghi din care ieşeau ramuri şi pătrate mici, ce reprezentau un pic latura reflexivă, care este un pic refractară. Apoi sunt atât de multe lucruri pe care sunt sigur că nu le-am înţeles, dar pe care le-am ilustrat de o manieră abstractă.

R. - După această experienţă, cum vedeţi cinematografia?

M.G. - Este dificil de răspuns. Nu vreau să teoretizez şi să-mi spun „cunosc câteva indicii şi pot să fac filme mai bune“. De fapt, ceea ce mi-am dorit cu această animaţie şi acest film a fost să explic principiul continuităţii, adică legătura dintre imagine şi obiectul care se mişcă, care este foarte abstract. Asta nu îmi va schimba maniera de a face filme. Interacţiunea cu Noam Chomsky împinge la reflecţie, mă face să încerc să înţeleg lucruri, mişcă un pic spiritul.