Michel Platini, reales în funcţia de preşedinte al UEFA

Fostul internaţional francez Michel Platini a fost reales, astăzi, la Viena, în funcţia de preşedinte al UEFA, în cadrul celui de-al 39-lea Congres al forului, a anunţat site-ul oficial al UEFA. Platini, care a fost unicul candidat, se află al treilea mandat în fruntea UEFA, el fiind ales prima dată în funcţie în ianuarie 2007. "Mulţumesc. Vă mulţumesc mult pentru încrederea acordată şi pentru susţinere. Pentru mine acest lucru înseamnă mai mult decât mi-am putut imagina. Sunt mândru să pot fi căpitanul vostru, să fiu coleg cu voi în această minunată echipă. Dacă eu am putut conta pe voi şi voi puteţi conta pe mine", a declarat Platini, în aplauzele reprezentanţilor celor 54 de federaţii afiliate la UEFA. Michel Platini s-a născut la 21 iunie 1955, la Joeuf (Meurthe-et-Moselle). De-a lungul carierei fotbalistice, el a jucat la AS Joeuf (1966-72), Nancy (1972-79), Saint-Etienne (1979-82), Juventus Torino (1982-87). În naţionala Franţei a fost selecţionat de 72 de ori, fiind de 50 de ori căpitan. A marcat 41 de goluri. Ca jucător a câştigat Cupa Franţei (1978), campionatul Franţei (1981), Cupa Italiei (1983), Cupa Cupelor (1984), Supercupa Europei (1984), Campionatul Italiei (1984, 1986), Cupa Campionilor Europeni (1985), Cupa Intercontinentală (1985) şi a fost de trei ori golgheterul Italiei. A câştigat Campionatul European în 1984 şi a fost cel mai bun marcator la Euro-1984 (9 goluri). A participat de trei ori la Cupa Mondială (1978, 1982, 1986), în 1986 clasându-se cu naţionala Franţei pe locul trei. A câştigat de trei ori Balonul de Aur (1983, 1984, 1985) şi a marcat 353 de goluri de-a lungul carierei. A fost selecţionerul Franţei în perioada 1988-1992. În cariera de conducător, Platini a fost copreşedinte al Comitetului francez de organizare a Cupei Mondiale din 1998 şi în acelaşi an a fost consilier special al preşedintelui FIFA, Joseph Blatter. El a mai fost vicepreşedinte al Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF). Platini a devenit membru al Comitetului Executiv al UEFA şi membru al Comitetului Executiv al FIFA în aprilie 2002.