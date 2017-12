Michelle Obama demarează lucrările pentru grădina de zarzavaturi la Casa Albă

Prima Doamnă a SUA a început cu mult zel lucrările la grădina de zarzavaturi de pe peluza de sud a Casei Albe, după ce militanţii din domeniul alimentar au pledat mai mult de zece ani pentru acest lucru. Michelle Obama a primit ajutorul elevilor şcolii Bancroft din Washington, care vor participa la plantări în cursul următoarelor săptămîni şi apoi la culegerea recoltei. În grădina de circa o sută de metri pătraţi vor fi plantate 55 de tipuri de legume, inclusiv ardei iute şi spanac, pe care bucătarii le vor folosi pentru a pregăti mîncarea familiei prezidenţiale, dar şi la dineuri şi alte evenimente oficiale. Tîmplarul de la Casa Albă va construi, de asemenea, doi stupi şi se va ocupa de îngrijirea albinelor.

La Casa Albă se vor folosi răsaduri, îngrăşăminte şi insecticid organice. Grădina va fi lîngă terenurile de tenis şi va putea fi văzută de trecători. Potrivit purtătoarei de cuvînt de la Casa Albă, Katie McCormick Lelyveld, întreaga familie Obama se va implica în îngrijirea grădinii. Susţinătorii ideii de creare a grădinii consideră această decizie o victorie pentru cei care militează pentru o alimentaţie sănătoasă. Odată ce familia Obama va deveni un model, militanţii ar putea schimba mai uşor percepţia asupra alimentelor organice. Crearea unei grădini la Casa Albă ar putea fi doar încă o strategie de a încuraja alimentaţia sănătoasă. În mai multe interviuri, Michelle Obama a făcut referire la importanţa unei alimentaţii sănătoase şi încercările de a-şi convinge copiii să mănînce fructe şi legume.

Pe de altă parte, preşedintele Obama a cîştigat aproape 2,5 milioane de dolari din vînzarea cărţilor sale, în timp ce se afla în campanie pentru Casa Albă, potrivit unor rapoarte dezvăluite recent şi citate de CNN. Preşedintele a obţinut această sumă, în 2008, de pe urma drepturilor de autor la cartea ”The Audacity of Hope”, în traducere Îndrăzneala de a spera, publicată în 2006 şi ”Dreams from My Father”, în traducere Visuri de la tatăl meu, din 1995. Prima carte i-a adus lui Barack Obama 1.512.933 de dolari, iar a doua 950.000 de dolari. O anexă la raport dezvăluie şi faptul că Barack Obama a acceptat un avans de 500.000 de dolari, cu cîteva zile înainte de inaugurarea sa, pentru o versiune abreviată a cărţii ”Dreams from My Father” pentru tineri. Barack Obama a fost de acord să scrie şi o carte de non-ficţiune pentru Crown Publishing Group, după terminarea mandatului său.