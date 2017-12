Michelle Pfeiffer este fan Tim Burton

Actriţa americană Michelle Pfeiffer a povestit că şi-a dorit neapărat să joace în adaptarea pentru marile ecrane a seriei de televiziune ”Dark Shadows” şi că l-a rugat direct pe regizorul Tim Burton să-i ofere un rol. Actriţa este un fan al seriei de televiziune din anii \'60, pe când era copil, iar după ce a aflat că regizorul cu care a colaborat în ”Batman Returns / Batman revine” vizează să facă un film pe acest subiect, nu s-a jenat să pună mâna pe telefon pentru a-şi pleda cauza. Michelle Pfeiffer interpretează rolul lui Elizabeth Collins Stoddard, conducătoarea unei familii de vampiri. ”Mie mi se pare că într-un fel aşa a fost să fie. Cu câteva luni înainte să aflu de acest film eram în maşină cu soţul meu şi discutam despre vechile seriale de televiziune care ar putea fi adaptate pentru marile ecrane şi i-am spus că cineva ar trebui să facă şi ”Dark Shadows”. Apoi, la puţin timp, am auzit că Tim va face acest film alături de Johnny Depp”, a povestit celebra actriţă. ”La început nu am făcut nimic, dar apoi mi-am adunat curajul şi, pentru că Tim nu mă suna, l-am sunat eu. Nu am vrut să se simtă obligat în vreun fel dar i-am povestit că mi-a plăcut foarte mult serialul şi că mi-aş dori foarte tare să joc în acest film, dacă-l va face... Apoi a trecut cam un an şi nu mai speram să primesc rolul. Dar apoi a sunat Tim”, a adăugat Michelle Pfeiffer.