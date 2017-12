Michelle Pfeiffer regretă că s-a dedicat familiei

Actriţa Michelle Pfeiffer nu trece prin cel mai bun moment al vieţii. Are greutăţi în a găsi scenarii bune şi tot ce aprecia în viaţa ei îşi pierde constant din importanţă. Frumoasa actriţă spera că se va putea dedica din nou actoriei, acum că cei doi copii ai săi au crescut. Numai că uşile nu prea i se mai deschid la Hollywood. Surse din anturajul său au povestit că Michelle Pfeiffer regretă decizia de a se dedica familiei. Mai ales că nu puţini au fost producătorii de la Hollywood care i-au oferit salarii şi tratament de regină, doar, doar s-ar fi lăsat convinsă să iasă din exilul autoimpus. Aceştia au luat refuzul ca pe o insultă şi acum o ignoră. Michelle Pfeiffer, ajunsă la 55 de ani, susţine că a fost naivă să creadă că va putea să revină la nivelul de popularitate pe care îl avea când s-a retras. „A învăţat pe pielea ei o lecţie dură - la Hollywood atenţia nu ţine mult“, a povestit o sursă din anturajul actriţei. „Găseşte cu mare greutate roluri de calitate. Michelle este geloasă pe cariera pe care o are Annette Bening”, a mai comentat sursa.

Chiar există motive pentru ca orice actriţă să fie invidioasă pe Annette Bening, în vârstă de 55 de ani. Mamă a patru copii alături de Warren Beatty, ea a reuşit să facă faţă atât îndatoririlor casnice, cât şi celor profesionale. A adunat într-o carieră de 27 de ani patru nominalizări la Oscar, şase la Globul de Aur, dintre care două fructificate, o nominalizare la Emmy şi aprecierile criticilor de film din întreaga lume. În 2010, Michelle Pfeiffer şi-a dorit rolul din drama „The Kids Are All Right / Copiii sunt bine”, dar Annette Bening l-a primit. Acum, lui Michelle Pfeiffer nu îi mai rămâne nici consolarea cu un mariaj fericit şi de lungă durată - 20 de ani, Annette Bening câştigând cursa şi la acest capitol: ea este cea care l-a cuminţit pe cel mai mare fustangiu de la Hollywood, Warren Beatty, cu care este căsătorită de 21 de ani.

Ascensiunea lui Annette Bening nu pare să se oprească. Are mari şanse să fie nominalizată la Oscar pentru rolul din „Face of Love”, iar de curând a fost invitată de Institutul American de Film să susţină programul „Conversations“, în care un profesionist apreciat din lumea cinematografiei îşi împărtăşeşte din experienţa sa tinerilor. Actriţa a fost astfel onorată pentru întreaga sa carieră. Cu modestie, Annette Bening le-a împărtăşit din experienţa proprie, în care se regăsesc roluri în „Valmont”, „Bugsy”, „The Grifters” sau „American Beauty”. Cele mai importante atuuri pentru un actor, în opinia sa, sunt să ştie să asculte indicaţiile regizorale şi apoi să ştie să se detaşeze la terminarea filmărilor. „Când devii implicat de o manieră obsesivă... Dacă plângi şi după ce cortina s-a lăsat, aceasta este o problemă. Este cu totul altceva. Cred că este sănătos să te poţi opri şi să uiţi de personajul interpretat”, le-a povestit Annette Bening tinerilor aspiranţi la profesia de actor, sfat care i s-ar potrivi, poate, şi lui Michelle Pfeiffer, pentru a reveni la sentimente mai bune faţă de viaţă şi carieră.