Michelle Rodriguez a înşelat vigilenţa vameşilor

Actriţa Michelle Rodriguez a adoptat o pisică abandonată din România, pe care a introdus-o ilegal în SUA, potrivit dezvăluirilor făcute de artista americană într-un material video postat pe site-ul msn.com.. În acest material video, Michelle Rodriguez spune că a găsit pisica perfectă atunci când turna un film în România. Actriţa spune că a simţit imediat că doreşte să îi ofere un nou cămin acelei pisicuţe abandonate pe stradă. Deşi pisica era foarte mică, murdară şi avea purici, vedeta a decis să o îngrijească pe durata filmărilor. Întrucât legislaţia americană este destul de dură în privinţa animalelor adoptate din alte ţări, care sunt ţinute în carantină timp de şase luni, înainte de a ajunge la noii lor stăpâni, Michelle Rodriguez a decis să introducă animalul în mod ilegal în SUA, iar pentru acest lucru a fost nevoită să devină foarte creativă, pentru a evita legile în vigoare.

La plecarea din România, după încheierea filmărilor, a ţinut pisica sub jacheta pe care o purta pe aeroport şi a apelat la tot felul de stratageme: a vorbit foarte tare, a strănutat zgomotos de mai multe ori, şi-a lăsat geanta să cadă pe jos, totul pentru a deturna atenţia vameşilor de la mişcările făcute sub haina ei de micuţul animal. În avion, pisica, neobişnuită cu astfel de călătorii, şi-a făcut nevoile într-o geantă, determinând-o pe vecina de scaun a actriţei americane să se mute pe un alt loc. Pe aeroportul din New York, Michelle Rodriguez se aştepta ca lucrurile să devină ceva mai complicate, din cauza severităţii controalelor de la serviciul de imigrări. Actriţa şi-a scos bluza şi a păstrat animalul lipit de piele, pe sub jachetă, sperând că vameşii nu îi vor cere să îşi dea jos acea jachetă, după ce vor fi văzut că nu poartă nimic pe sub ea. Actriţa a apelat din nou la aceeaşi stratagemă ca şi cea folosită la Bucureşti, făcând mult zgomot: a cântat celebra piesă ”New York, New York”, a vorbit foarte tare şi s-a plâns tuturor că vrea o pizza, a discutat zgomotos cu toţi cunoscuţii şi a râs cât a putut de tare, pentru a îndepărta atenţia de la decolteul care se mai mişca din când în când. ”În cele din urmă, pisica mea a reuşit să ajungă cu bine în America”, a declarat actriţa americană.

Michelle Rodriguez a filmat în România în 2004, pentru thriller-ul horror ”BloodRayne”, în care a jucat alături de Michael Madsen şi Matt Davis. Simpatica actriţă poate fi văzută în aceste zile pe marile ecrane în filmul de acţiune ”Fast and Furious 6 / Furios şi iute 6”.