Michelle Rodriguez are iubită!

Ne-am obişnuit în ultima vreme ca tot mai multe vedete să îşi afişeze orientarea sexuală. Aşa că şi actriţa Michelle Rodriguez pare să fie împăcată că nu este atrasă de bărbaţi şi a recunoscut practic că este lesbiană. Acelaşi lucru l-a făcut şi modelul Cara Delevingne, cea cu care Michelle Rodriguez are o relaţie. Actriţa de 35 de ani din seria ”Fast and Furious / Furios şi iute” a negat în anul 2006 că este lesbiană, deşi a experimentat intimitatea cu persoane de sex opus. Între timp, apropierea vizibilă, gesturile obscene şi cele romantice cu modelul de 21 de ani, precum şi un presupus interviu dat publicaţiei ”The Mirror”, în care a declarat oficial relaţia, sunt îndeajuns. “Ne merge foarte bine. E atât de cool. Când am început să ieşim împreună, aveam impresia că e incredibilă, că ne distrăm de minune împreună. E dură, însă. Nu vrei să ai de-a face cu ea când are chef de ceartă”, ar fi spus Michelle Rodriguez despre Cara Delevingne.

Altă sursă citată de tabloid confirmă ştirea: “Încă este o veste proaspătă, amândouă sunt entuziasmate de asta. Sunt fericite şi amorezate, petrec foarte mult timp împreună. În plus, îşi scriu mesaje mereu. Iar Michelle a fost deja invitată la petrecerea de burlăciţă a surorii lui Cara, Poppy, ceea ce e foarte important”. Deşi presa tabloid se jură că a obţinut recunoaşterea supremă din partea lui Michelle Rodriguez, purtătorul de cuvânt al actriţei susţine că aceasta nu a dat niciun interviu. Însă pozele în care sunt surprinse împreună şi apariţiile lor dese, cât şi săruturile intrigante de la meciul de baschet de luna trecută al echipei New York Knicks par să le dea dreptate…