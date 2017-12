Michelle Williams are un nou iubit

Dragostea îi zâmbeşte din nou frumoasei Michelle Williams. La doi ani după despărţirea de regizorul Spike Jonze, vedeta din ”Dawson\'s Creek” şi-a găsit consolarea în braţele unui alt regizor. Actriţa de 31 de ani a fost zărită cu Cary Fukunaga, în Brooklyn, New York. Cei doi se ţineau de mână şi chicoteau, ceea ce a condus repede la concluzia că formează un cuplu. Michelle Williams a fost logodită cu regretatul actor australian Heath Ledger, cu care are o fetiţă, Matilda Rose. Între 2008 şi 2009, Michelle Williams a avut o relaţie cu Spike Jonze. Cary Fukunaga a regizat recent ”Jane Eyre” şi este considerat unul dintre cei mai promiţători tineri cineaşti. La rândul său, Michelle Williams nu are la dispoziţie prea mult timp liber. Tocmai a terminat filmările la ”My Week with Marilyn”, iar de săptămâna viitoare începe să se pregătească pentru rolul Glinda, vrăjitoarea cea bună din ”Oz: The Great and Powerful”.