Mici şi cârnaţi pentru militarii de pe „USS Mount Whitney“

Filiala Black Sea Council a Navy League of the United States le-a pregătit, ieri, celor câtorva sute de militari americani sosiţi, sâmbăta trecută, în Portul Constanţa la bordul navei „USS Mount Whitney“ o petrecere tradiţională românească. „Este un eveniment organizat în premieră de noi, Consiliul Mării Negre al Ligii Navale a SUA. Am dorit să le oferim un moment autentic românesc militarilor americani aflaţi pe navă. După cum ştiţi, noi, românii, suntem gazde bune şi vrem să le arătăm militarilor americani ce înseamnă o primire în Constanţa. Nu putem să petrecem fără mici şi, bineînţeles, muzică tradiţională, alături de noi fiind fanfara RAJA“, a declarat Corina Martin, membru fondator al Black Sea Council. Atmosfera creată şi mâncarea românească i-au cucerit pe militarii americani. „România este un aliat foarte important al NATO şi o ţară strategică pentru SUA. Sunt foarte multe exemple care pot dovedi tăria relaţiilor noastre de prietenie, cum ar fi baza de la Mihail Kogălniceanu, scutul antirachetă şi, bineînţeles, participarea României la cele mai importante misiuni ale NATO. Am gustat din toate mâncărurile şi cred că micii sunt favoriţii mei. Atât eu, cât şi militarii mei ne bucurăm de acest eveniment, o oportunitate unică ce ne dă posibilitatea să încercăm mâncarea tradiţională românească. Micii şi cârnaţii au fost delicioşi“, a declarat comandantul navei „USS Mount Whitney“, comandorul Craig A. Clapperton. „Mâncarea este foarte bună, la fel şi muzica. Îmi place foarte mult România. Am mâncat astea (murături - n.r.) care sunt foarte, foarte acre, dar, în acelaşi timp, şi foarte bune. Apoi am mâncat mici, care sunt extraordinari, şi cârnaţi“, a spus un militar american. La eveniment au fost prezenţi şi Alteţa Sa Regală (ASR) Prinţul Paul şi ASR Prinţesa Lia ai României. ASR Prinţesa Lia le-a oferit militarilor americani câte o plăcintă cu dovleac, o mâncare tradiţională a americanilor făcută, însă, după o reţetă de pe meleagurile româneşti. „Avem aici plăcinte cu dovleac făcute de casă, de o bună prietenă a mea, Vica din Suceava“, a spus ASR Prinţesa Lia. „Este o onoare că nava americană a venit să viziteze România. Şi asta mai ales că, în loc să meargă la Sevastopol, au ales Constanţa. Noi, eu şi Prinţesa Lia, am militat foarte mult ca România să fie acceptată în NATO şi poziţia pe care se află în prezent România ne bucură foarte mult. Acest lucru dovedeşte că suntem un aliat important“, a declarat ASR Prinţul Paul.

VIZITĂ OFICIALĂ După terminarea festivităţii, staff-ul navei-comandant a Flotei a VI-a a Statelor Unite ale Americii - „USS Mount Whitney“ împreună cu reprezentanţii Ambasadei SUA la Bucureşti au efectuat o vizită de lucru la Centrul de Excelenţă Motorola de la Murfatlar. În cadrul vizitei, oficialii americani au aflat mai multe despre proiectul prin care sistemele de alimentare cu apă şi preluare a apelor uzate din cele 25 de localităţi din zona Cobadin au fost complet automatizate, dar şi despre activitatea Centrului de Excelenţă, unde, periodic, sunt pregătiţi specialişti pentru operarea sistemelor SCADA (atât pe parte de alimentare cu apă şi canalizare, cât şi pe parte de energie electrică şi gaze) atât din judeţul Constanţa, cât şi din ţară. Proiectul a fost implementat de SC RAJA SA împreună cu Guvernul SUA, prin Agenţia de Comerţ şi Dezvoltare a SUA din cadrul Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti. La această investiţie în valoare de două milioane de euro, compania Motorola Solutions a contribuit cu un grant în valoare de 600.000 de euro, iar Guvernul SUA - cu o finanţare nerambursabilă de 1,2 milioane de euro.