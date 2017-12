Mick Jagger formează o supertrupă

Solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, mai face un pas de a se rupe de colegul său de trupă Keith Richards, cu care în ultima vreme a avut o serie de neînţelegeri. Mick Jagger încearcă să convingă o serie de nume grele pentru a forma o supertrupă, printre cei aleşi de el numărându-se Dave Stewart de la Eurythmics, Damian Marley, mezinul lui Bob Marley, cântăreaţa Joss Stone şi producătorul şi compozitorul indian A.R. Rahman.

În autobiografia sa devenită peste noapte un best-seller, intitulată “Life”, Keith Richards a avut comentarii înţepătoare la adresa lui Mick Jagger, iar acesta pare să vrea să găsească o alternativă muzicală şi să îşi diminueze activitatea în Rolling Stones. Acesta a înregistrat deja, în secret, o serie de piese cu Dave Stewart şi Damian Marley, cu Joss Stone, căruia îi apreciază stilul muzical influenţat de jazz, care sunt mixate de A.R. Rahman, poreclit “Mozart din Madras”, deţinător a două premii Oscar pentru coloana sonoră a filmului “Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar”, în regia lui Danny Boyle. Aceşti muzicieni aduşi laolaltă de Mick Jagger s-au simţit atât de bine în sesiunea de înregistrări încât au făcut progrese foarte repede. O sursă din cadrul studioului de producţie afirmă că trupa pe care o poreclit-o Super Heavy, în traducere Super Greii, tocmai termină de înregistrat primul lor videoclip. “Fiecare are un stil aparte, foarte distinct şi poate tocmai din această cauză merge atât de bine. Mick a început prin a înregistra cu Dave, iar apoi, amândoi au lucrat cu Joss”, a mai povestit o sursă. Reprezentantul lui Mick Jagger a temperat însă entuziasmul presei britanice referitor la acest subiect. “Toţi au crezut că ar fi interesant să intre împreună în studio şi să cânte. Nu s-a filmat niciun videoclip, nu s-a contactat nicio casă de producţie. Este foarte prematur să ne gândim la aşa ceva”, a afirmat acesta.

Dacă însă noua trupă va avea succes, cu siguranţă,îi va deturna atenţia lui Mick Jagger de la noul mult-speculat turneu mondial al trupei Rolling Stones. De la lansarea autobiografiei lui Keith Richards, Mick Jagger s-a concentrat intens asupra carierei sale solo. Despre un alt efort personal al solistului trupei Rolling Stones, albumul său solo intitulat “She\'s the Boss”, lansat însă fără prea mare succes în 1985, Keith Richards a scris: “Nu am reuşit să ascult albumul de la cap la coadă. Cine însă a reuşit? E ca “Mein Kampf”. Fiecare are un exemplar dar nimeni nu îl ascultă”.