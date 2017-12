Mick Jagger şi-a angajat asistent personal

Solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, şi-a angajat un asistent personal care să-i updateze mesajele postate pe Internet, pe motiv că el nu are nici timp şi nici chef să facă acest lucru. “Sunt atâtea de rezolvat atunci când intri pe Internet, încât mi-ar ocupa tot timpul. Eu chiar nu mai pot. Am tras linie, am spus gata şi am angajat pe cineva care să facă asta pentru mine”, a explicat Mick Jagger. Asistentul va avea în grijă conturile de Facebook şi Twitter ale muzicianului în vârstă de 66 ani. În afara activităţilor legate de muzică, Mick Jagger se ocupă şi de manageriatul companiei ce poartă numele legendarei trupe britanice.