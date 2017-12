Mick Jagger va cânta la Casa Albă

Solistul trupei britanice The Rolling Stones va cânta în faţa preşedintelui Barack Obama, pe 21 februarie, la Casa Albă, într-o gală dedicată muzicii blues, alături de alţi artişti de legendă ai acestui gen muzical, precum Jeff Beck, Buddy Guy şi B.B. King. Acest concert, intitulat „Red, White and Blues”, care va fi difuzat şi de posturile televiziunii publice americane şase zile mai târziu, este organizat pentru a celebra „Black History Month”, luna în care SUA rememorează contribuţia adusă de reprezentanţii comunităţii de culoare la formarea istoriei şi culturii americane. Participarea la acest concert a lui Mick Jagger, în vârstă de 68 de ani, are loc într-o perioadă în care trupa The Rolling Stones, celebră pentru multe piese rock intrate în legendă, precum „Satisfaction”, „Sympathy for the Devil” şi „Gimme Shelter”, sărbătoreşte împlinirea a 50 de ani de la înfiinţare.

La începuturile lor de carieră, membrii acestei trupe londoneze s-au inspirat foarte mult din piese clasice ale blues-ului american, contribuind astfel la descoperirea acestui stil muzical de către tinerii albi din SUA, într-o epocă în care segregarea rasială era încă în vigoare în statele din vechiul Sud. Mick Jagger face parte din trupa The Rolling Stones, alături de Ronnie Wood, Charlie Watts şi Keith Richards. Trupa The Rolling Stones a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă pe parcursul ultimelor cinci decenii şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă.