Microbii din intestine şi dialogul lor cu creierul: informaţii noi despre autism?

Subiectul microbilor din intestinele umane s-a fost îmbogăţit cu încă un studiu al cercetătorilor de la ”University of Illinois College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences”, care sugerează că aceste bacterii comunică cu creierul cu ajutorul compusului găsit în sânge numit cortizol. Mai mult decât atât, descoperirea furnizează un mecanism care are potenţialul de a explica anumite caracteristici aleautismului, scrieScience Daily, citat de descopera.ro. Austin Mudd, student doctorand la Neuroscience Program al University of Illinois, a precizat că „este neclar de ce anumite bacterii intestinale sunt atât de influente în timpul dezvoltării creierului şi ce alţi factori, dacă există, pot influenţa relaţia dintre intestine şi creier”.

Cercetătorii au studiat purceluşi cu vârstă de doar o lună, care sunt similari cu bebeluşii în termeni de dezvoltare a intestinelor şi a creierului. Prima dată, savanţii au identificat o abundenţă relativă a bacteriilor în cauză în fecale şi încolon, apoi au cuantificat concentraţiile de anumiţi compuşi găsiţi în sânge şi încreier. Mudd a adăugat că, „în acest studiu, am dorit să vedem dacă găsim bacterii în fecalele porcuşorilor care pot prezice concentraţii de compuşi în sânge şi creier, ambele fiind mai greu de determinat la nou-născuţi”. Astfel, aceştia au găsit că „metaboliţii creierului au fost găsiţi în concentraţii diferite la persoanele diagnosticate cu autism, faţă de persoanele sănătoase, deşi niciun alt studiu nu a identificat această asociere”. De asemenea, cercetătorii au găsit relaţii de cauzalitate între aceşti microbi şi serotonină şi cortizol - doi compuşi din sânge cunoscuţi pentru faptul că sunt influenţaţi de microbii intestinali.