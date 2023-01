Microbiștii au parte de unul dintre cele mai interesante sezoane în SuperLiga României

Farul Constanța este actualul lider al SuperLigii României, însă formația constănțeană nu este cotată cu prima șansă la cucerirea titlului. La casele de pariuri, CFR Cluj este principala favorită, având o cotă de 1.85, în timp ce echipa antrenată de Gheorghe Hagi are o cotă de 5.00. Site-urile de specialitate arată că FCSB este a treia favorită, având o cotă de 10, chiar dacă roș-albaștri au avut un start de sezon dezastruos.

În acest moment, Farul are 44 de puncte după 19 etape. Campioana ultimelor cinci sezoane, CFR Cluj, are 40 de puncte, însă are un meci mai puțin disputate. Rapid ocupă ultimul loc al podiumului, cu 34 de puncte și este urmată de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte. Urmează FCSB, cu 29 de puncte, însă roș-albaștrii au două restanțe.

Farul are cel mai bun atac (41 goluri marcate), dar și cea mai bună apărare (14 goluri încasate) din campionat. Hagi a reușit să-i revitalizeze pe Denis Alibec și Tudor Băluță, care sunt ajutați și de tinere talente precum Alexi Pitu și Constantin Grameni. Deși până nu demult a refuzat să vorbească despre șansele la titlu, după victoriile cu CFR Cluj și FCSB, Hagi a recunoscut că echipa sa țintește atât Cupa României, cât și titlul în SuperLiga.

CFR Cluj a avut un start modest de sezon în campionat, însă acest lucru s-a datorat în mare parte eforturilor depuse de jucători în cupele europene. După ce ardelenii s-au calificat în 16-imilie Conference League, patronul echipei a anunțat că va face câteva transferuri în perioada de mercato din ianuarie.

”În iarnă vom aduce niște întăriri pentru atac, vom aduce din extern, nu din țară. N-aș vrea să stric tranzacția. Este un atacant argentinian care joacă în Europa, e golgheter. Are vreo 15 goluri date în Europa League.

Nu pot să vă dau numele, vă respect foarte mult dar am pățit. M-a luat gura pe dinainte și am pierdut jucătorul. E într-o echipă de Europa League. Sunt trei vizați pe fază de atac, din extern. Din țară niciunul, să fiu sincer”, a declarat Ioan Varga, potrivit Fanatik.

FCSB a încheiat socotelile atât cu Conference League, cât și cu Nicolae Dică. Roș-albaștrii nu au putut să-l țină pe bancă pe Mihai Pintilii în calitate de principal, deoarece fostul închizător nu are licența PRO. În lipsă de soluții, la echipă a fost desemnat antrenor principal Leo Strizu. Finanțatorul echipei, Gigi Becali, se pregătește să efectueze și modificări la nivelul lotului, așa că echipa nu se bucură de stabilitate în această perioadă.

Rapidul a început sezonul în forță, după ce a avut o campanie reușită de transferuri în vară, însă în ultima lună, jocul ofensiv al echipei a scârțâit. Adrian Mutu se confruntă cu ceva probleme de efectiv, întrucât are 6 jucători accidentați în acest moment. Totuși, suporterii încă speră ca echipa să prindă un loc în cupele europene în anul centenarului.

Meciurile din SuperLiga României continuă să se desfășoară până pe 20 decembrie, iar apoi se vor relua o lună mai târziu. Oricum, având în vedere că în play-off se vor înjumătăți punctele, mai mult ca sigur vom avea parte de un final de sezon extrem de disputat.