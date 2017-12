Microbuz în flăcări

SCENE DE COŞMAR. Momente de groază pentru pasagerii unui microbuz aparţinând Grup Media Sud, care a luat foc în mers, sâmbătă după-amiază, pe strada Dezrobirii din Constanţa. În maşina care circula pe linia 305 se aflau 15 pasageri în momentul în care flăcările au cuprins motorul. „La început am simţit miros de fum. Mai întâi am crezut că vine de afară. Când am văzut că microbuzul a luat foc, am tras imediat pe dreapta şi le-am spus oamenilor să coboare”, a povestit şoferul microbuzului. „Fumul a început să intre în cabină dintr-o dată. Oamenii care se aflau la bord s-au speriat foarte tare. În maşină erau doi copii care au început să plângă şi să ţipe. Mama lor era foarte speriată. Până la urmă am coborât toţi şi, din fericire, nimeni nu a păţit nimic”, a declarat unul dintre pasageri. Pe strada Dezrobirii au ajuns, în scurt timp, două autospeciale de pompieri din cadrul Staţiei Palas. Pompierii militari au reuşit să stingă în scurt timp focul, însă microbuzul a ars în întregime. Valoarea prejudiciului urmează să fie stabilită. În urma cercetărilor efectuate, specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” au ajuns la concluzia că flăcările au izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric, „provocat de un cablu electric deteriorat”, aşa cum se arată în raportul de intervenţie întocmit de pompieri. Din fericire, în urma incidentului nu s-au înregistrat victime.

CONTROALE. În perioada 21 – 25 februarie, lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere, alături de reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române şi cei ai Registrului Auto Român au controlat peste 180 de microbuze şi autobuze, în urma verificărilor fiind aplicate 73 de sancţiuni, dintre care 39 pentru defecţiuni tehnice. Autorităţile au mai reţinut 18 certificate şi au retras alte 16. Astfel de acţiuni au avut loc şi la nivel naţional. Pe data de 18 februarie, în intervalul 10.00 – 14.00, agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române au desfăşurat controale în trafic pe drumurile naţionale din fiecare judeţ, pentru verificarea respectării reglementărilor din domeniul transportului rutier, în vederea asigurării desfăşurării, în condiţii de legalitate, a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane şi creşterii nivelului siguranţei rutiere. Reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române au anunţat că vor demara periodic, pe parcursul anului 2011, astfel de acţiuni pentru combaterea practicilor cu consecinţe negative asupra siguranţei rutiere, calităţii vieţii cetăţenilor şi calităţii serviciilor de transport.