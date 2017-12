Microbuz lovit de o autobetonieră!

„Am făcut accident! Eram într-un microbuz și ne-a lovit o betonieră. E haos aici! Eram mulți în microbuz și unii au sânge pe față, oamenii sunt disperați! Doi tineri au rămas blocați în mașină. Sunt foarte speriată, dar nu am pățit nimic grav“... Acestea sunt cuvintele unei tinere care și-a sunat familia imediat după ce a fost implicată într-un grav accident rutier, petrecut vineri după-amiază în municipiul Constanța... Totul s-a întâmplat în zona hotelului "Nevada", situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, în jurul orei 14.00. Potrivit anchetatorilor, Ștefan Spanoche, de 37 de ani, din Constanța, a condus un microbuz marca Mercedes, dinspre Campusul Universitar către bulevardul Tomis. În zona hotelului "Nevada", spun oamenii legii, acesta a fost lovit din spate de o autobetonieră la volanul căreia se afla Petre Farin, de 42 de ani, din Tulcea. În urma impactului, nu mai puțin de 11 persoane aflate la bordul microbuzului au fost rănite. Pasagerii au coborât disperați din Mercedes-ul avariat, însă doi tineri aflați pe scaunele din spate au rămas captivi. Apelurile au început să curgă la 112! Răniții s-au întins pe iarbă, pentru a-și reveni din șoc, în așteptarea salvatorilor. „Am auzit o frână puternică și apoi ceva a intrat în noi. Șoferul mergea normal. Ne-am speriat foarte tare, ne-a zguduit creierii“, a declarat o pasageră din microbuz. „A fost o fracțiune de secundă, eram în picioare și, în urma impactului, am căzut pe podea“, a povestit, încă șocată, una dintre victimele coliziunii.

MOBILIZARE Forțe impresionante s-au mobilizat imediat! Patru ambulanțe, un echipaj SMURD, militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“, un echipaj de descarcerare și polițiștii de la Rutieră au ajuns, în scurt timp, la locul accidentului. Militarii ISU "Dobrogea" au intervenit imediat și i-au eliberat pe cei doi tineri blocați în microbuz. Cei 11 răniți au primit îngrijiri medicale. Opt pasageri au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Polițiștii i-au testat cu aparatul Drager pe șoferii implicați în coliziune și au stabilit că aceștia nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. „Eram pe banda nr. 1, circulam regulamentar. La un moment dat, am încetinit, deoarece aveam mașini în față. Șoferul betonierei venea cu viteză și nu a mai putut frâna. L-am văzut și am încercat să accelerez, ca să îi dau timp de frânare, dar m-a lovit“, a povestit șoferul microbuzului. Polițiștii de la Rutieră au pornit o anchetă pentru a stabili cum a fost posibilă coliziunea. Datele obținute de la locul accidentului de oamenii legii au confirmat declarațiile lui Ștefan Spanoche. „Din primele cercetări reiese că autobetoniera nu a respectat distanța de siguranță în mers“, a declarat cms. șef Marian Corbu, din cadrul SPR Constanța.

Tir răsturnat

Prin clipe de coșmar a trecut, vineri, și un bărbat din județul Neamț. Acesta se deplasa pe Drumul Național 2A (Constanța - Hârșova), la volanul unui autotren, dinspre comuna Mihail Kogălniceanu către localitatea Nicolae Bălcescu. La un moment dat, într-o clipă de neatenție, șoferul a pierdut controlul direcției, a părăsit carosabilul și s-a răsturnat în câmp. Martorii au sunat la 112 și au cerut ajutor. O ambulanță și polițiștii s-au deplasat, în scurt timp, la locul impactului. Șoferul a primit îngrijiri medicale, însă a refuzat transportul la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. „Mă uitam pe bord, după telefon, am pierdut controlul, am intrat în șanț și apoi m-am răsturnat. Nu am pățit nimic grav“, a declarat Emil Țepeș, șoferul tirului.