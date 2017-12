Microbuz militar strivit între un tir şi un autocar

Un subofiţer al Bazei Aeriene 81 Feteşti a scăpat ca prin minune cu viaţă după ce microbuzul VW Transporter în care se afla cu un coleg a fost strivit între un un tir şi un autocar cu călători. Accidentul s-a petrecut ieri la orele prînzului pe şoseaua de centură a Medgidiei. Potrivit poliţiştilor care anchetează cazul, autocarul aparţinînd SC Metropolitan a frînat brusc pentru a lua un călător din dreptul fabricii de ulei. Nicolae Jaca, paznic la fabrică şi martor la accident a declarat că în momentul în care autocarul a oprit, şoferul unui microbuz de armată, care circula în spatele său la distanţă foarte mică, a frînat brusc, pentru a evita impactul, dar a fost izbit violent din spate de un tir care rula la o distanţă mică. Beniamin Truţă, şoferul tirului, spune că abia ieşise din port cu o oră înainte, unde descărcase marfă şi pleca într-o nouă cursă, către Tîrgu Mureş. „ Am văzut că autocarul oprise pe banda de mers în faţa microbuzului însă nu m-am aşteptat ca şoferul maşinii de armată să frîneze brusc în faţa mea. Am apăsat şi eu frîna şi am tras de volan spre stînga pentru a nu intra în plin în microbuz. Tirul s-a răsucit şi a lovit cu partea din dreapta maşina din faţă” a spus şoferul tirulu, Beniamin Truţă. În urma impactului, microbuzul a fost prins între tir şi autocarul de călători şi a fost grav avariat. Rezervorul tirului s-a spart în urma izbiturii şi o importantă cantitate de motorină s-a scurs pe şosea. Oamenii legii au declarat că atît şoferul microbuzului de armată cît şi un coleg aflat în dreaptalui, au avut noroc căci ambii purtau centura de siguranţă şi s-au ales cu răni uşoare. Timp de o oră, circulaţia rutieră s-a desfăşurat pe un singur sens de mers, pînă la sosirea unei echipe a Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi a unui camion de armată care au deblocat traficul.