Microbuz pentru elevii cu nevoi speciale din Cumpăna

Cei 12 copii cu nevoi speciale din Cumpăna au, începînd de ieri, un mijloc de transport care să îi ducă la şcolile speciale din Constanţa la care sînt înscrişi. Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, a declarat că, după nouă ani în care a depus eforturi să obţină un microbuz pentru transportul copiilor cu dizabilităţi, a reuşit, în cele din urmă, să obţină acest mijloc de transport. “Cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) am primit cel mai preţios dar de sfîrşit de an şcolar, repartizarea unui microbuz ce era necesar pentru desfăşurarea în condiţii bune a învăţămîntului rural. Acest microbuz a fost alocat comunei noastre prin redistribuire de la Şcoala Ajutătoare nr. 2 Constanţa. Pentru noi ar fi fost imposibil să ne încadrăm în programul lansat de Ministerul Educaţiei şi să obţinem un microbuz pentru transportul elevilor, pentru că nu avem alte sate în componenţa comunei, condiţie esenţială pentru repartizarea mijloacelor de transport. Cu sprijinul CJC şi al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DASPC) am reuşit să obţinem acest microbuz care va fi destinat transportului elevilor cu nevoi speciale“, a declarat Gîju. Ea a mai spus că microbuzul va fi folosit şi pentru transportul copiilor de grădiniţă şi şcoală care locuiesc foarte departe de unităţile de învăţămînt, dar mai ales pentru transportul elevilor care participă la diferite competiţii sportive, culturale sau educative. “Microbuzul va deservi transportul celor 12 copii din Cumpăna la cele trei unităţi de învăţămînt speciale. Copiii vor fi luaţi dimineaţa din localitate şi vor fi aduşi seara, în condiţii bune de transport, fără a mai fi nevoiţi să aştepte în staţii microbuzul care vine de la Mangalia“, a declarat directorul DASPC, Petre Dinică. El a subliniat că se va reduce şi timpul destinat transportului copiilor care sînt aduşi de la Mangalia, pentru că nu se vor mai abate de la drum trecînd prin Cumpăna. CJC a primit trei microbuze pentru transportul copiilor cu nevoi speciale, care au fost repartizate DASPC. Dintre acestea, unul a fost repartizat pentru copiii din Cumpăna, un altul pentru cei din Lumina, iar al treilea va aduce la Constanţa copiii cu nevoi speciale din comuna Mihail Kogălniceanu. Tot ieri, la Cumpăna a avut loc şi festivitatea de premiere a elevilor din comună care au obţinut rezultate bune la învăţătură, în cadrul căreia a fost organizat şi un spectacol susţinut de Ansamblul „Româncuţa”, Şcoala de Dans Modern şi Şcoala de Balet „Nicolae Spirescu”.