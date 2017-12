Micro-economii guvernamentale

Deputatul Mihăiţă Calimente a criticat, ieri, într-o conferinţă de presă, măsurile de reformă ale „Guvernului Băsescu – Boc”, afirmând că nu se fac reduceri suficiente de cheltuieli. „Prin înjumătăţirea numărului secretarilor de stat şi al subprefecţilor se face „colosala” economie de două milioane de euro, când România are nevoie de trei miliarde de euro. Banii aceştia îi ajung doamnei Udrea în două sau trei sesiuni de cumpărături la Milano şi Paris, îi cheltuieşte fără să clipească, iar Guvernul se laudă cu marea restructurare, care cred că se opreşte aici”, a spus deputatul Calimente. Guvernul estimează că, prin reducerea numărului de secretari de stat, subsecretari şi subprefecţi va înregistra economii cumulate de două milioane euro, până la sfârşitul acestui an, şi de 4,5 - 5 milioane euro pe parcursul unui întreg an. Conform datelor luate în calcul de Executiv, reducerea numărului de secretari de stat şi subsecretari va genera economii de două milioane euro/an, respectiv 800.000 euro până la sfârşitul acestui an, la care se adaugă alte economii de 2,5 milioane euro/ an, respectiv peste un milion euro până la sfârşitul anului prin diminuarea numărului de subprefecţi.