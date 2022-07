Microintreprinderile pot face rost in cateva ore de lichiditati cu ajutorul OmniCredit

Ai nevoie urgenta de numerar pentru a onora in timp util obligatiile de plata, incepand de la taxe la stat si pana la salarii sau utilitati, insa facturile cu termene lente de incasare sunt o problema din ce in ce mai prezenta in viata business-ului tau? Daca raspunsul este da, afla ca avem o solutie salvatoare pentru tine. Este vorba despre OmniCredit, partenerul de incredere al micro antreprenorilor romani, care iti pune acum la dispozitie factoring-ul, un serviciu prin intermediul caruia poti face rost in doar cateva ore de lichiditati, 100% online si cu un minim de documente necesare, astfel incat sa depasesti orice impas si sa acoperi rapid toate nevoile de ordin financiar care pot pune in pericol sau ingreuna activitatea companiei pe care o detii.

Daca te incanta ideea, nu mai sta pe ganduri si intra aici pentru a citi despre factoring.

De ce sa alegi finantarea prin factoring

Ce este de facut atunci cand clientii intarzie cu plata facturilor luna de luna iar fluxul de numerar incetinit sau chiar lipsa de lichiditati devin o reala problema si un factor de stres permanent, care iti pot destabiliza afacerea, afectand bunul mers al acesteia? Raspunsul este simplu: apelezi la finantarea prin factoring de la OmniCredit, cu ajutorul careia obtii acces rapid la propriile fonduri, astfel incat sa isi poti desfasura activitatea fluent si sa poti onora platile la timp, astfel incat sa nu mai risti sa ajungi in situatia de a intarzia cu plata furnizorilor, utilitatilor, salariilor sau taxelor la stat. In acest fel vei elimina si penalitatile si, cu atat mai mult, iti vei putea mentine o reputatie buna si o imagine pozitiva in randul celor cu care colaborezi. Dar ce inseamna concret factoring-ul, cum functioneaza si ce beneficii aduce business-ului tau te-ai putea intreba. In acest sens este bine sa cunosti urmatoarele aspecte.

Factoring-ul este o metoda de finantare inovatoare, rapida si flexibila, cu ajutorul careia o companie poate transforma instrumentele de plata in lichiditati imediate, fara sa mai fie nevoie sa astepte scadentele care pot ajunge chiar si pana la 120 de zile. Atentie insa, acest serviciu se refera doar la cesionarea facturilor care sunt inca la termen. De asemenea, ce mai trebuie sa stii este faptul ca in cazul factoring-ul sunt implicate trei entitati, dupa cum urmeaza: factorul (banca/IFN care achita contravaloarea facturilor in avans), aderentul (societatea comerciala care ofera bunuri/presteaza servicii cu plata la termen/cel care solicita finantarea) si debitorul cedat (beneficiarul/cumparatorul/importatorul bunurilor si serviciilor aderentului). Intre acesti trei actori, relatia este interdependenta, tranzactia de tip factoring desfasurandu-se astfel: factorul ,,cumpara” facturile in schimbul unui comision, aderentul se bucura de plata instant pentru facturile de incasat, astfel incat sa-si poata acoperi lipsa de lichiditati si sa-si optimizeze capitalul de lucru, iar debitorul cedat va trebui sa plateasca in contul factorului la scadenta facturii, in baza notificarii de cesiune primita.

Pe scurt, serviciul de creditare de tip factoring de la OmniCredit ramane de departe solutia salvatoare pentru microintreprinderi si intreprinderile mici si mijlocii, dar nu numai, care aduce cu sine numeroase beneficii atat pe termen scurt, cat si termen lung, si pe care merita sa o iei in calcul atunci cand dificultatile financiare pandesc la tot pasul.

Ce gasesti la OmniCredit

In calitate de antreprenor aflat la inceput de drum, te poti confrunta cu numeroase provocari si amenintari in drumul tau catre succes, insa cu siguranta cele de natura financiara vor fi cele mai frecvente, dar si cele mai greu de gestionat si de depasit. Mai ales in cazul in care nu ai alaturi un partener pe masura care sa te sprijine si sa iti ofere ajutor financiar constant pentru nevoi dintre cele mai urgente, asa cum este OmniCredit spre exemplu. Aceasta companie a reusit de-a lungul experientei sale sa adune in propriul portofoliu un numar semnificativ de clienti, sa contribuie la dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), sa ofere acestora sfaturi si idei dintre cele mai practice pentru depasirea situatiilor de criza si, cu atat mai mult, sa faca diferenta si sa aduca inovatia in lumea business din Romania, prin crearea primei platforme fintech de finantare exclusiv online din tara noastra. Aceasta din urma, dincolo de faptul ca este o platforma care ofera acces simplu si rapid la o varietate de produse financiare, printre care se numara si factoring-ul despre care am vorbit anterior, constituie pentru micro antreprenorii romani si un mediu de business propice in care acestia isi pot expune ideile si pot da frau liber creativitatii, fara a mai resimti presiune financiara si fara a fi nevoiti sa faca compromisuri.

Dar asta nu este tot. Dincolo de solutiile de creditare adaptate nevoilor oricarui business, din moment ce alegi OmniCredit te bucuri automat si de:

Profesionalism si promptitudine la superlativ. La OmniCredit te asteapta mari specialisti in acest domeniu, care au in spate o experienta de peste 15 ani in domeniu si sute de colaborari incheiate cu succes, si care sunt preocupati sa ofere celor interesati solutii de finanatare personalizate, croite dupa nevoile oricarui business, indiferent de domeniul de activitate.

Comunicare deschisa si onesta. Comunicarea este cheia unei colaborari eficiente pe termen lung, nimeni nu poate contesta asta. Prin urmare, afla ca si OmniCredit functioneaza dupa acelasi principiu, punand foarte mare pret pe comunicarea reciproca transparenta. Mai mult decat atat, aceasta companie asigura si suport permanent clientilor sai, oferindu-le acestora un consultant financiar care sa ii ajute si sa ii indrume de fiecare data in alegerea solutiei potrivite.

Consultanta si educatie financiara de calitate. Un antreprenor dornic sa atinga succesul trebuie sa inteleaga mai intai cum sta afacerea sa din punct de vedere financiar. Iar pentru asta, cunoasterea si insusirea notiunilor de baza din domeniu sunt absolut necesare. In acest sens, la OmniCredit stii ca esti pe maini bune, intrucat vei avea parte de fiecare data de educatie financiara de calitate si de raspunsuri la toate intrebarile cu privire la solutiile de finantare pentru persoanele juridice, astfel oincat sa poti descoperi ce ti se potriveste mai bine si de ce.

La OmniCredit e mai usor ca niciodata sa obtii finantare

30 de secunde pentru inregistrare, o ora pentru decizia de creditare si 2-3 ore de la aprobare pentru a primi banii direct in cont? Da, ai auzit bine. Alaturi de OmniCredit te bucuri de finantare rapida si flexibila, respectiv de un demers care se desfasoara exlusiv online direct pe omnicredit.ro, astfel incat sa poti economisi timp pretios si energie pentru lucrurile care conteaza cu adevarat. Tot ce trebuie sa faci este sa iti faci un cont pe platforma si sa adaugi un cateva documente de identificare de baza, sa plasezi cererea in functie de finantarea dorita. Ulterior, in cel mult 60 de minute dupa ce incarci documentele care iti sunt solicitate vei primi un raspuns, iar daca acesta este afirmativ, atunci suma dorita iti va fi virata in cont in cel mult 2-3 ore. Aici obtii finantarea de care ai nevoie chiar in ziua solicitarii fara birocratie, fara perioade lungi de asteptare si fara conditii restrictive. Trebuie doar sa urmezi cativa pasi si sa demonstrezi ca ai avut activitate economica in ultimele 3 luni.

La OmniCredit esti mereu rasplatit pentru eforturile tale!