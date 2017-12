Microrezervaţia - loc de refugiu pentru păsări în dificultate

MĂSURI SPECIALE Peisaj de poveste în Microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa. Zona, care pare desprinsă dintr-un colţ de eden, găzduieşte animale şi păsări din cele mai variate, dar şi păsări doar oaspeţi pe perioada sezonului rece. Încă de acum trei ani, conducerea instituţiei a luat măsuri ca luciul de apă să devină sanctuar pentru speciile migratoare. „Noi facem o serie de reglaje astfel încât lacul să nu ne mai îngheţe şi să aibă oxigenarea de care are nevoie”, a declarat directorul ştiinţific al CMSN, Nicolae Papadopol. El a adăugat că luciul de apă din incinta Microrezervaţiei are cea mai bună calitate dintre toate apele dulci din zona situată între Cap Midia şi Vama Veche. „Împreună cu nişte americani am realizat o cercetare în perimetrul lacului şi s-a constatat că avem cea mai curată zonă din punct de vedere ecologic. Motivul este că apele pe care le folosim în sistemul de încălzire din incinta bazinului de iarnă pentru delfini le deversăm în lacul din Microrezervaţie şi, de mai bine de doi ani, nu avem fenomene de înflorire, nu avem ape tulburi. În plus, de doi ani controlăm lacul să vedem rata de supravieţuire a diferitelor specii care îl populează”, a mai spus directorul ştiinţific al CMSN.

ÎN ALERTĂ În ultimii ani, specialiştii din cadrul Complexului au intervenit în întreg spaţiul dobrogean pentru a salva animale sau păsări aflate în dificultate. „Noi suntem în alertă în permanenţă. Am cerut sprijin guvernatorului Deltei Dunării ca să putem ajunge cu mijloacele auto ale instituţiei în toate regiunile Deltei Dunării cu ieşire continentală, cum sunt Sinoe sau Jurilovca, ca să preluăm păsăretul afectat de iarna grea din 2012 şi să-l ajutăm”, mai spune Papapopol. Ulterior, în funcţie de caz, specialiştii CMSN decid dacă relansează la viaţa din Deltă păsăretul salvat, nu înainte însă de a inela exemplarele, sau asigură un adăpost în cadrul Complexului sau la alte grădini zoologice din ţară în cazurile dificile în care păsările nu mai pot zbura.