Microsoft se implică în lupta împotriva criminalităţii informatice

Pe măsură ce tot mai multe companii adoptă tehnologii digitale pentru creşterea afacerilor, EY anunţă noi iniţiative împreună cu Microsoft, menite să ajute organizaţiile să rămână în siguranţă pe măsură ce trec la cloud, adoptă Internet of Things (IoT) şi îşi protejează structura împotriva criminalităţii cibernetice. Consolidând parteneriatul pe care EY l-a încheiat în 2015 cu Microsoft, noile capabilităţi sunt primele dintr-o serie de oferte planificate şi dezvoltate în comun care să ajute organizaţiile să sesizeze, să reziste, să reacţioneze şi să îşi revină după atacurile cibernetice. Aceste capabilităţi includ servicii de securitate pentru companiile digitale, identitate digitală, protecţie de date, răspuns îmbunătăţit la apariţia incidentelor, capabilităţi de recuperare în caz de dezastre şi securitate puternică în mediu cloud. Lansate public în cadrul Conferinţei RSA 2017, cea mai mare întâlnire a profesioniştilor în securitate informatică din lume, noile servicii pot face faţă unora dintre cele mai dure provocări cu care se confruntă directorii IT şi directorii de securitate informatică din cadrul firmelor Fortune 500 şi al celor medii. Printre provocări se numără elaborarea unui nivel ridicat de pregătire în toate aspectele funcţionale ale companiilor care devin tot mai digitale și îmbunătăţirea detecţiei şi a răspunsului la incidente. „Studiul anual al EY despre securitatea cibernetică, Global Information Security Survey, arată că majoritatea companiilor nu sunt mulțumite de felul în care sunt protejate de atacurile cibernetice. De aceea, împreună cu echipa Microsoft din România, vom adapta și implementa soluțiile globale la piața locală, adresându-ne astfel nevoilor clienților de a preveni și de a se proteja de atacurile cibernetice. Pe mulți dintre ei îi ajutăm deja cu servicii de analiză a nivelului de securitate cibernetică sau de evaluare a conformității cu cerințele de reglementare în domeniu; alții ne-au cerut deja sfatul pentru a putea începe implementarea măsurilor de securitate cerute de directiva Parlamentului European 95/46/EC. Documentul va intra în vigoare în luna mai a anului viitor și se referă la protecția individului în contextul prelucrării datelor personale, dar și al liberei circulații a acestor date,” declară Carmen Adamescu, partener al EY România.

Printre noile servicii se numără:

Secure Digital Enterprise - Acest serviciu poate ajuta organizaţiile să-şi protejeze noile aplicaţii printr-o platformă de testare securizată, să adopte tehnologii digitale emergente precum IoT, să-şi monitorizeze identităţile digitale şi datele; în plus, ajută organizaţiile să-şi dezvolte un mediu sigur, necesar adoptării tehnologiilor cloud.

Active Detection and Response - Noua ofertă combină serviciile Microsoft de detectare a amenințărilor (Enterprise Threat Detection - MDR), de răspuns la incidente (Incident Response) și Persistent Adversary Detection cu o gamă largă de servicii strategice de recuperare în caz de dezastre de la EY, cum ar fi jocurile live de război, Cyber Compromise Diagnostics, revenirea după un atac cibernetic (forensics recovery) şi răspuns la incidente.

Next Generation Security Operations - În cadrul ofertei de tip Cybersecurity-as-a-Service (CaaS), EY şi Microsoft pot furniza monitorizare cloud scalabilă şi securizată, precum şi servicii de protecţie pentru un mediu integrat bazat pe cloud, prin folosirea tehnologiilor avansate de securitate ale platformei Microsoft Azure.

Securitatea cibernetică - un serviciu în cloud (Cyber-as-a-service in cloud)

Alături de noile oferte, serviciile EY de management de securitate cibernetică sunt acum disponibile în mare parte prin intermediul platformei cloud Azure. Platforma poate îmbunătăți capabilităţile EY de detectare şi răspuns la ameninţări, de management al expunerii la ameninţări, de protecţie date, analiză inteligentă date şi servicii de management al identităţii digitale pentru clienţi.

Ofertele comune ale EY şi Microsoft reprezintă o extensie a altor relaţii din zona securităţii cibernetice pe care EY le-a construit în timp, incluzând relaţia cu Los Alamos National Laboratory, anunţată în august 2015. În noiembrie 2016, compania de cercetare şi publishing Cybersecurity Ventures a clasat EY pe locul 15 în top 500 companii de urmărit în industria de securitate cibernetică, recunoscând statutul EY de jucător de top în această industrie. Această recunoaștere poziționează compania EY pe primul loc în topul firmelor de consultanţă în securitate informatică.

