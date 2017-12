Microsoft vrea să concureze iPad

Microsoft a dezvoltat propria tabletă şi va intra în concurenţă directă cu iPad-ul Apple, mutarea marcând un moment istoric pentru grupul american, ale cărui activităţi sunt concentrate pe dezvoltarea de software pentru PC-uri. Rezultatul iniţiativei Microsoft de a dezvolta o tabletă ar putea fi prezentat luni, la un eveniment la Los Angeles, unde grupul a programat un eveniment media ce a stârnit speculaţii privind planurile pentru piaţa tabletelor. Evenimentul va fi folosit pentru a prezenta o tabletă touchscreen rulând următoarea versiune a sistemului de operare Windows, a spus una din surse. Nu este însă clar dacă tableta va fi comercializată sub brandul Microsoft sau sub numele uneia dintre companiile care au construit în mod tradiţional PC-uri.

Producătorul de software s-a bazat tradiţional pe alţi producători pentru computerele care rulează Windows, abordare care i-a permis să domine era PC-urilor, întrucât concurenţa dintre producătorii rivali a coborât preţul şi a diversificat gama de produse. Acest tip de abordare nu a funcţionat în privinţa telefoanelor inteligente şi tabletelor, unde combinaţia hardware-software a Apple a cucerit piaţa. Microsoft s-a consultat recent cu producătorii asiatici de electronice în privinţa fabricării unei tablete care să fie vândută brandul grupului, potrivit unei surse apropiate situaţiei. Având în vedere capacitatea de reacţie a lanţurilor de aprovizionare pentru industria din Asia, Microsoft ar putea introduce o tabletă pe piaţă în câteva săptămâni, a spus sursa. Brandul Microsoft a mai fost folosit pentru alte produse electronice, player-ul Zune şi consola Xbox, însă vânzarea propriului dispozitiv care rulează Windows reprezintă o schimbare majoră în strategia grupului.

Iniţiativa Microsoft s-ar putea bucura de mare succes, pentru că iPad-ul are şi defecte. Departamentul de Stat al SUA se plânge că iPad-ul are găuri de securitate de neacceptat, la care se adaugă riscuri de fiabilitate ale aparatului inadmisibile. Departamentul de Stat are, printre altele, sarcina de a trimite în diverse ţări cărţi, cu scopul declarat de a spori ajuta la învăţarea limbii engleze. Încercând să intre în secolul XXl, prin adoptarea tehnologiei moderne, instituţia a decis că vrea să facă trecerea la cărţi în format electronic. Concluzia studiului său a fost că modelul Kindle Touch de la Amazon este cea mai potrivită opţiune. Ca urmare, a fost încheiat un contract pe cinci ani între Departamentul de Stat şi Amazon. În prima etapă, 2.500 de dispozitive Kindle ar fi livrate cu anumite cărţi. Cea mai mare problemă legată de acest subiect a fost până acum asociată alegerii dispozitivului. Din fericire, Departamentul de Stat a făcut o lista extrem de precisă de restricţii şi reguli care definesc respectivul aparat. iPad-ul celor de la Apple a fost desfiinţat în mod specific ca şi candidat, în timp ce Kindle Touch a fost declarat unicul candidat fezabil.