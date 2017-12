Microsoft vrea să preia Skype

• Cea mai mare tranzacţie din istorie • Compania Microsoft a convenit preluarea Skype Technologies pentru 8,5 miliarde de dolari în numerar, în conformitate cu ambiţiile sale în zona produselor şi serviciilor destinate comunicaţiilor mobile, unde gigantul american a rămas în urma concurenţei, pe numeroase segmente de piaţă. Cel mai mare producător de aplicaţii informatice la nivel mondial cumpără Skype de la un grup de investitori condus de Silver Lake, se arată într-un comunicat al celor două companii. Acordul ar fi fost aprobat de consiliile de administraţie ale Microsoft şi Skype. Anterior, alte surse au declarat pentru Reuters că Facebook şi Google încearcă, la rândul lor, separat, să încheie un parteneriat cu Skype. Preluarea l-ar putea ajuta pe şeful Microsoft, Steve Ballmer, să atragă utilizatorii de Internet şi să reducă decalajul faţă de Google în domeniul publicităţii online. Preluarea Skype, care înregistrează pierderi, ar putea să nu aibă un impact imediat asupra situaţiei financiare a Microsoft, dar poate face mai clară ca oricând intenţia companiei de a rivaliza cu Apple şi Google. Preţul achiziţiei include datoriile nete ale Skype, care a raportat, în aprilie, datorii de circa 775 milioane de dolari, precum şi o linie de credit revolving de 30 de milioane de dolari. Este cea mai mare achiziţie din istoria de 36 de ani a Microsoft, care dedică tot mai multe resurse serviciilor mobile şi Internetului, pe măsură ce importanţa pieţei computerelor personale, care susţine francizele de bază ale companiei, Windows şi Office, este ameninţată tot mai mult. În pofida dublării veniturilor şi profitului în ultimii opt ani, acţiunile Microsoft au evoluat într-un interval restrâns, stagnând practic în aceeaşi perioadă, deoarece investitorii sunt îngrijoraţi cu privire la capacitatea companiei de a concura cu noii rivali, precum Google sau de a se adapta noilor tehnologii. Microsoft oferă deja servicii de video chat în cadrul Windows Live Messenger, care însă nu sunt disponibile pe platforma mobilă Windows Phone 7.

• Aplicaţii foarte populare • Skype, care oferă servicii de conferinţe şi apeluri video şi audio pe Internet, dar şi de pe Internet către linii tradiţionale de telecomunicaţii, este deja prezent cu aplicaţii pe cele mai populare platforme smartphone, Apple iPhone, BlackBerry şi Android, însă nu şi pe Windows Phone 7. Serviciul de apeluri video al Apple, FaceTime, introdus recent pe iPhone şi Mac, are succes în rândul consumatorilor. Google a adăugat, de asemenea, o funcţie de video chat la aplicaţia Google Talk prezentă în sistemul de operare Android. Tranzacţia de 8,5 miliarde de dolari ar fi relativ mică pentru Microsoft, care dispune de lichidităţi şi investiţii pe termen scurt în valoare totală de 50 de miliarde de dolari. Compania de videoconferinţe, cu sediul la Luxemburg, a amânat oferta publică iniţială şi a început recent să caute alte soluţii de finanţare. Skype a fost creată în anul 2003 şi cumpărată în 2005 de eBay, pentru 3,1 miliarde de dolari. Compania a înregistrat, anul trecut, venituri de 860 de milioane de dolari şi o pierdere netă de şapte milioane de dolari, potrivit datelor din dosarul pentru oferta publică iniţială. EBay a vândut, în 2009, participaţia majoritară la Skype, către un grup de investitori într-o tranzacţie de circa două miliarde de dolari, păstrând totodată circa o treime din acţiunile companiei.

Cea mai mare tranzacţie încheiată până acum de Microsoft este achiziţionarea agenţiei de publicitate online aQuantive în 2007, pentru şase miliarde de dolari, care s-a dovedit neinspirată. Acţionarii gigantului american au răsuflat uşuraţi când oferta de 47,5 miliarde de dolari făcută în 2008 pentru preluarea Yahoo! a eşuat, făcând loc unui parteneriat pe căutări online care a adus oricum companiei majoritatea beneficiilor pe care le-ar fi obţinut printr-o achiziţie. Acţiunile Yahoo s-au înjumătăţit ca valoare din 2008 până în prezent. Cea mai importantă achiziţie a Microsoft în zona Internetului este preluarea a 1,6% din acţiunile Facebook în 2007 pentru 240 milioane de dolari. Compania a investit masiv însă în portalul MSN şi în motorul de căutare Bing, acumulând pierderi de şapte miliarde de dolari în ultimii patru ani.

• Atenţie la poluare • Utilizarea serviciului Skype generează o cantitate aproape dublă de emisii de CO2 comparativ cu comunicarea prin Facebook, arată o aplicaţie lansată recent de General Electric. Aplicaţia on-line How Much CO2 is created by, în traducere Cât CO2 este generat de..., prezintă echivalentul în emisii de dioxid de carbon pentru cele mai frecvente activităţi zilnice. Cu ajutorul ei, oricine poate afla cât poluează cu fiecare gest. Aplicaţia scoate la iveală faptul că, spre exemplu, emiteţi mai puţin CO2 în atmosferă atunci când folosiţi Facebook decât atunci când vorbiţi cu cineva pe Skype, care produce 24 de milioane de tone de CO2 pe an, spre deosebire de Facebook, cu 13,6. O singură căutare pe Internet de pe un laptop generează 0,2 grame de CO2. Trimiterea unui e-mail înseamnă doar 4 grame de CO2, dar dacă ataşamentul este mare, se transformă în 50 de grame. Potrivit studiilor, activitatea globală pe Internet generează anual 300 de milioane de tone de CO2.