Micuții baschetbaliști de la CS “Toyin” au primit vizita lui Moș Crăciun

După un an încărcat, cu participări la numeroase competiții, în care micuții baschetbaliști de la Clubul Sportiv “Toyin” Constanța au încercat să obțină rezultate cât mai bune, aceștia au fost recompensați, sâmbătă, de Moș Crăciun. În cadrul unui eveniment care a avut loc la Sala de sport din orașul Ovidiu, grupele de vârstă cuprinse între 6 și 14 ani de la CS “Toyin”, club aparținând fostului jucător al echipei BC Farul, Orishadare Toyin, au disputat câteva partide pentru o mai bună propagandă a baschetului. Apoi, copiii au primit și vizita celui mai îndrăgit personaj de la sfârșitul fiecărui an. Moș Crăciun le-a oferit celor mici, dar și celor mai mari dintre ei darurile așteptate și le-a transmis, prin intermediul fostului jucător al Farului, să fie și mai ambițioși în 2015. „Am dorit să fim cu toți împreună în această zi, când alături de noi va fi prezent și Moș Crăciun. Cu această ocazie încercăm să popularizăm cât mai mult și jocul de baschet. Acum facem acest lucru la Ovidiu, iar cu alte ocazii vom face acest lucru și în Constanța, Mangalia, Costinești, Eforie și alte orașe. Prin sport creștem frumos și toți copiii ar trebui să practice un sport. Astăzi (n.r. - sâmbătă) este momentul copiilor, pentru că primesc vizita Moșului, care le-a adus multe surprize. A fost un an 2014 cu urcușuri și coborâșuri, dar vom încerca să trecem peste ele și să facem lucruri bune în continuare. Copiii vin la antrenamente, iar acest lucru este cel mai important”, a declarat Orishadare Toyin. Clubul constănțean are în acest moment 250 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, în mai multe centre din județ: Ovidiu, Eforie, Mangalia, Techirghiol, Costinești și Constanța (Liceul “George Călinescu”, Școala nr. 43 “Ferdinand” și Școala “Cambridge”).