Micul dejun... opţional

Femeile sunt preocupate de aspectul fizic, astfel că preferă ca dimineaţa să îşi aranjeze părul şi să se machieze decât să ia micul dejun, iar kilogramele în plus reprezintă un alt factor din cauza căruia acestea nu mănâncă dimineaţa. Un sondaj efectuat pe un eşantion de 2.000 de persoane a fost realizat online de One Poll Survey, pentru a marca Farmhouse Breakfast Week (26 ianuarie - 1 februarie). În urma cercetării, s-a constatat că cea mai importantă masă a zilei este ignorată de una din trei femei, pentru că acestea sunt preocupate de aspectul fizic. Astfel, 29% dintre femeile participante la sondaj au spus că sunt prea ocupate să-şi aranjeze părul şi să se machieze ca să mai aibă timp să mănânce dimineaţa. De asemenea, una din şase femei nu ia micul dejun din dorinţa de a pierde în greutate, 14% dintre participantele la sondaj declarând că nu mănâncă dimineaţa pentru că vor să slăbească. Un sfert dintre femei sar peste micul dejun, o dată sau de mai multe ori pe săptămână, în timp ce 12% nu iau niciodată micul dejun. Totodată, una din patru femei a spus că nu are timp să mănânce pentru că doarme mai mult.

Durerile abdominale, dar şi alte efecte sunt resimţite de aproape jumătate dintre femeile care sar peste micul dejun. Două din cinci femei recunosc că le este foame în mijlocul dimineţii, 29% au spus că se simt obosite şi fără energie, iar 15% au probleme în a se concentra. Printre priorităţile femeilor, dimineaţa, se numără aranjarea părului, urmată de îngrijirea corporală şi alegerea hainelor pentru ziua respectivă. În schimb, în cazul bărbaţilor, micul dejun ocupă un loc important pe lista priorităţilor, fiind al doilea lucru pe care îl fac dimineaţa. ”Nu există dovezi care să arate că, dacă nu iei micul dejun, vei putea pierde în greutate şi există cercetări care arată că persoanele care mănâncă dimineaţa au mai multe şanse de a avea o greutate ideală decât cele care sar peste micul dejun. Poate fi normal ca oamenii să nu simtă senzaţia de foame imediat cum se trezesc, dar este absolut în regulă să mănânce ceva în câteva ore sau să ia un mic dejun mai uşor”, a spus dieteticianul şi nutriţionistul Azmina Govindji.

Un studiu realizat anul trecut de cercetătorii americani a arătat că persoanele care sar peste micul dejun prezintă un risc crescut de atac de cord. Studiul a evidenţiat că persoanele în vârstă care nu mănâncă dimineaţa sunt mult mai predispuse la a suferi un atac de cord sau să moară din cauza unei boli coronariene, comparativ cu cele care mănâncă dimineaţa. Totodată, s-a constatat că lipsa micului dejun, precum şi mesele foarte târzii pot provoca schimbări ale metabolismului care duc la boli coronariene.