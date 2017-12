Micul star Ştefan Atârgoviţoaie a revenit în ţară

Ştefan Atârgoviţoaie, copilul care a cucerit Italia după ce a câştigat concursul „Ti lascio una canzone”, a sosit, ieri, în ţară. El a fost aşteptat la aeroport de apropiaţi, dar şi de reprezentanţi ai presei care l-au întâmpinat ca pe o adevărată vedetă. Cu emoţie în glas şi cu o bucurie totuşi cumpătată pentru un copil de numai 11 ani, „băiatul cu chip de înger”, aşa cum l-au numit italienii, şi-a expus sentimentele şi senzaţia succesului într-un mod matur şi modest. „Mă simt foarte emoţionat şi foarte bucuros. Am fost impresionat, toţi copiii au fost foarte buni, iar eu am fost tratat ca şi cum aş fi fost un italian de-al lor. Încă nu ştiu la ce concursuri voi mai participa în viitor. Au fost şi alţi copii deschizători de drumuri. Dacă ei nu s-ar fi prezentat la acest concurs înaintea noastră, noi nu am fi ştiut de el. Primul lucru pe care vreau să-l fac este să merg la mormântul bunicilor mei să aprind o lumânare”, a declarat Ştefan Atârgoviţoaie.

Micul român cu voce deosebită este elev al Colegiului National de Arte „Octav Băncilă” din Iaşi. Ştefan a câştigat mai multe concursuri de interpretare, iar anul acesta a mai obţinut o recunoaştere în Italia, după ce a primit trofeul „San Remo Junior”.