Micuţul David mulţumeşte tuturor românilor care l-au ajutat să învingă cancerul!

Anul trecut, Silvia Gîdei aştepta cu nerăbdare ziua de 8 Martie, pentru a primi cadouri de la cei doi bărbaţi din viaţa ei: soţul şi micuţul lor David. Din nefericire, acea zi a fost cea mai urâtă din viaţa lor, medicii dându-le o veste cumplită: băieţelul suferea de o formă severă de cancer renal, iar existenţa lor s-a transformat rapid într-un coşmar.

Se ruga la Dumnezeu să nu fie adevărat, să fie doar un vis grotesc, iar în ziua următoare să se trezească alături de David, sănătos şi energic aşa cum îl ştia încă de la naştere. A urmat un lung şir de analize, investigaţii, tomografii, însă rezultatele au confirmat diagnosticul iniţial: neuroblastom. Recomandarea medicilor a fost începerea şedinţelor de chimioterapie în regim de urgenţă, iar cum în Republica Moldova nu exista aparatura medicală adecvată, familia Gîdei a luat drumul Turciei.

Au ajuns la Spitalul Medical Park din Istanbul, acolo unde au mai fost salvaţi sute de copii care sufereau de aceeaşi boală, cu mari speranţe că viaţa le va oferi şi veşti mai bune. Doctorii au hotărât schimbarea schemei de tratament, crescând doza de citostatice, iar tumora începea să scadă în dimensiuni, dar 9% din măduva osoasă era deja afectată.

Au urmat trei şedinţe de chimioterapie foarte agresive pentru corpul fragil al micuţului, avea aproape zilnic dureri de oase, diaree, stomatită şi febră, însă David înfrunta durerea cu zâmbetul pe buze, dându-le speranţe tuturor, mai ales părinţilor. Rezultatele nu au încetat să apară, iar tumora scăzuse cu 20%, suficient de mult pentru a fi supus intervenţiei chirurgicale pentru extirparea ei. Operaţia a durat 10 ore, cele mai lungi ore din viaţa părinţilor, dar doctorul le-a comunicat succesul intervenţiei, printr-un zâmbet. După o săptămână de la operaţie, David era mai vioi ca niciodată, se juca pe holurile spitalului cu alţi copii şi le transmitea tuturor o stare pozitivă, iar părinţii au putut să-şi mai tragă sufletul. Imediat după aceea, David a început tratamentul MIBG, specific pentru neuroblastom, şi transplantul cu celule stem, pentru regenerarea celulară. Recuperarea era mai rapidă decât se aşteptau medicii, celulele noi începuseră să se înmulţească, sistemul imunitar era din nou puternic, iar după un an şi jumătate de luptă crâncenă, David a ieşit învingător în lupta cu cancerul.

Mama lui David: “Nu credeam vreodată că oamenii pot să ofere atât de multă iubire...”. Extrem de emoţionată şi bucuroasă în acelaşi timp, mama lui David a ţinut să mulţumească zecilor de mii de oameni care s-au rugat şi au donat pentru salvarea copilului. Costurile tratamentului, în valoare de 76.000 de euro, au fost acoperite graţie unei campanii de strângere de fonduri derulate în mediul online de Asociaţia “Salvează o inimă” din România şi Fundaţia “Sfântul Gheorghe” (Caritatea.md) din Republica Moldova.

“Salvarea îngeraşului meu David m-a renăscut. Simt că sunt alt om, un om cu adevărat împlinit şi fericit. Când am aflat cumplita veste, mi-am pierdut sufletul, nu mai simţeam nimic bun, ci doar o durere enormă, un gol imens. Au renăscut speranţele atunci când am găsit pe internet poveşti cu copii care au fost salvaţi de neuroblastom şi am sunat imediat pentru programare. Ştiam că vor fi costuri mari, ştiam că va trebui să vindem tot, dar nu ne păsa. Voiam doar să ne vedem copilaşul sănătos. Nimic altceva nu mai conta în viaţa noastră. Apoi s-a produs un miracol în viaţa noastră: au apărut doi oameni minunaţi, apoi patru, apoi opt, apoi 100, apoi 1.000, apoi zeci de mii de oameni, care ne-au sprijinit necondiţionat, atât financiar, cât mai ales moral. Chiar dacă nu îi cunoşteam, îi simţeam aproape de noi, îi simţeam ca parte din frumoasa noastră familie. Primeam zilnic mesaje de încurajare, ne uitam zilnic pe platforma de donaţii a campaniei şi vedeam cum oamenii donează pentru salvarea micuţului nostru. Am simţit realmente cum Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile, am simţit cum Dumnezeu vrea să mi-l redea pe David. Nu credeam vreodată că oamenii pot să ofere atât de multă iubire! Datorită oamenilor cu suflet mare, copilul meu şi-a recăpătat sănătatea, iar un viitor strălucit îl aşteaptă. Nu voi putea vreodată să vă mulţumesc suficient pentru tot ceea ce aţi făcut pentru noi”, declară Silvia Gîdei, mama lui David.

Campania de strângere de fonduri pentru David s-a desfăşurat pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/david-gadei/.