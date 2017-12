O familie din localitatea constănțeană Nuntași trăiește un adevărat coșmar de câteva zile. Marinela Chivu povestește, cu lacrimi în ochi, că fiica ei a dispărut de vineri și de atunci nu mai știe nimic despre ea. Femeia se teme că fata sa, de 21 de ani, Daniela Chivu, a ajuns pe mâna proxeneților... Tânăra are un retard psihic moderat și nu se poate întoarce acasă dacă se rătăcește, nu cunoaște niciun număr de telefon pentru a-și anunța familia unde se află și nici nu știe să scrie sau să citească. Mama acesteia povestește că Daniela obișnuia să se plimbe prin sat, dar spune că de fiecare dată se întorcea acasă până la lăsarea întunericului. „A plecat de vineri și de atunci nu o găsesc. Am căutat-o peste tot, dar nu am dat de ea. În ultima perioadă a fost foarte ciudată. Nu își lua pastilele, pleca și se întorcea seara. Ba mai mult, a început să mintă. Când o întrebam unde a fost, îmi spunea că la o fată și îmi indica locul. Mergeam acolo ca să aflu dacă așa au stat lucrurile și aflam că nimic din ceea ce îmi spusese ea nu este adevărat. Sper să fie teafără și să nu profite cineva de ea. Mi-e frică să nu ajungă pe mâna proxeneților“, a declarat mama Danielei Chivu. Aceasta spune că una dintre pistele pe care le-a avut s-a dovedit a fi falsă. „Marți, un băiat din sat a fost sunat cu număr ascuns de o persoană de sex feminin, care i-a spus că fata mea se află în Năvodari, în compania a doi bărbați. Când am mers acolo, am căutat-o pe tânăra respectivă. Ea a negat că ar fi dat acel telefon“, a adăugat Marinela Chivu.

DATĂ ÎN URMĂRIRE Femeia a depus o reclamație la Poliție și speră ca fiica ei să fie găsită. Oamenii legii au dat-o în urmărire și au pornit o anchetă. Semnalmentele Danielei Chivu sunt: 1,55 metri înălțime, 40 de kilograme, ochi căprui, păr șaten, cu vârfurile blonde, până la baza umerilor. La momentul dispariției, tânăra era îmbrăcată cu pantaloni albaștri, o bluză roșie, hanorac de aceeași culoare și o vestă din blană maro. Cetățenii care pot furniza informații referitoare la acest caz sunt rugați să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliție.