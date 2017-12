Miei furaţi cu... scuterul

Trei tineri sunt cercetaţi de poliţiştii din Topraisar, sub acuzaţia că, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, au furat animale din gospodăria unui bărbat din satul Biruinţa. Oamenii legii spun că Marian B., de 17 ani, Cristian Buzoianu, de 20 de ani, şi Cristian Paliciuc, de 28 de ani, au pătruns în ferma victimei după ce au tăiat cu un cleşte gardul de sârmă. În câteva clipe, cei trei au ajuns la grajduri fără a fi văzuţi şi au reuşit să ia doi miei, pe care i-au dus pe câmp, la câteva sute de metri distanţă de curtea păgubitului. Potrivit anchetatorilor, cei trei suspecţi s-au hotărât să transporte “prada” până în Techirghiol cu un… scuter, pentru a se întâlni acolo cu un cumpărător. Deşi pare o misiune extrem de dificilă, mai ales pe timp de noapte, poliţiştii spun că doi dintre suspecţi, Cristian Paliciuc şi Cristian Buzoianu, au reuşit să ajungă la destinaţie teferi şi nevătămaţi. “Am legat mieii cu o aţă, i-am pus la picioarele noastre şi am plecat spre Techirghiol, pe un drum de pământ. Ne-am descurcat, chiar dacă era întuneric şi drumul era accidentat. Am căzut o singură dată”, a declarat Cristian Paliciuc. În Techirghiol, cei doi suspecţi i-au vândut unui bărbat animalele, în schimbul sumei de 300 de lei.

ŞI-A PIERDUT TELEFONUL Ghinionul celor trei suspecţi a fost că unul dintre ei şi-a pierdut telefonul mobil în apropierea fermei. S-a întors pentru a-l căuta, dar fără folos, aşa că a renunţat. Aparatul a fost descoperit a doua zi de un cioban şi a ajuns, într-un final, la poliţiştii din Topraisar. Oamenii legii au găsit în telefon două mesaje care îl legau pe Marian B. de două furturi comise pe raza localităţii Biruinţa, suspecţii plănuind loviturile prin SMS-uri. Aşa au descoperit anchetatorii că, pe lângă “afacerea” cu mieii, Marian B. şi Cristian Buzoianu au mai luat parte la un furt, în noaptea de 31 august, atunci când ar fi furat 1.200 de kilograme de porumb de pe o solă aflată la marginea localităţii Biruinţa. Prejudiciul, estimat la 1.200 de lei, a fost recuperat de poliţiştii din Topraisar. Cei trei suspecţi sunt cercetaţi în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, urmând ca poliţiştii să înainteze dosarul procurorilor.