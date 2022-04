Mielul de Paște, mai scump față de anul trecut

Avalanșa scumpirii alimentelor nu pare să se oprească, așa că masa de Paște ar putea fi anul acesta mult mai scumpă. Confruntați cu scumpirea gazelor, energiei electrice și a furajelor, crescătorii de animale anunță deja prețuri mai mari pentru carnea de miel. Kilogramul ar putea ajunge la 45 de lei în preajma sărbătorilor pascale.

Primii miei de anul acesta au apărut deja la vânzare în Sibiu, însă cumpărătorii nu se înghesuie să cumpere. De vină ar putea fi prețul care e apropie de 40 de lei kilogramul. Producătorii dau vină pe costurile tot mai mari atât la combustibil cât și la furaje.



La fermele din Mărginimea Sibiului, mieii cântăresc între 9 și 12 kg, iar ciobanii spun că îi vor sacrifica la începutul lunii aprilie dacă va există cerere. Însă pentru a acoperi costurile, iau în calcul un preț de 45 de lei kilogramul.



Pentru consumatori creșterile erau previzibile. Resemnați, oamenii spun că probabil vor cumpăra mai puțină carne de miel față de anii trecuți sau chiar deloc.



Din cauza costurilor tot mai ridicate, în România numărul mieilor sacrificați pentru masa de Paște a scăzut de la an la an. În 2021, ciobanii au dat la vânzare sub 100 de mii de animale.