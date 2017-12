Mielul de Paşte, o delicatesă?

SCUMP, DOMNE, SCUMP. C-o fi criză, c-o fi seceta de anul trecut, c-or fi codurile galbene şi portocalii din această iarnă sau poate doar tunurile crescătorilor, cert este faptul că mielul de Paşte va costa cu până la 50% mai mult decât în anii trecuţi. Pe lângă faptul că va fi mai scump, mieii sunt şi mai mici, deoarece animalele, născute în ianuarie-februarie, n-au avut timp să ia în greutate. Hipermarket-urile au deja contracte pentru miei din import, aşa că, în acest an, românii vor mânca miei din Marea Britanie, Australia sau Noua-Zeelandă.

MIEI ŞI ÎN PIEŢE. Conducerea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa dă asigurări constănţenilor că, în pieţe, adică spaţiul comun, împărtăşit de toţi, crescători, producători, distribuitori, cumpărători, mieii vor fi suficienţi. Mai mult, la Constanţa stăm atât de bine la capitolul miei, încât, potrivit directorului DSVSA, dr. Gheorghe Dincă, animalele ar putea fi sacrificate şi pentru export. Reamintim că, în Constanţa îşi desfăşoară activitatea două abatoare autorizate pentru sacrificarea bovinelor şi porcinelor, în localităţile Lumina şi Cumpăna, însă, ca şi în anii anteriori, cu circa două săptămâni înainte de Paşte, vor fi deschise puncte temporare de sacrificare a mieilor, aceştia putând fi apoi comercializaţi în pieţele agroalimentare.

AVERTISMENT. Indiferent de preţ, condiţii, mărime, medicii veterinari îi sfătuiesc pe cetăţeni să evite cumpărarea de animale gata tăiate, la marginea drumului.