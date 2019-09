09:32:21 / 11 Septembrie 2019

Ora meci!

Se pare ca cei care programeaza meciurile echipei noastre nu au nici un dram de inteligenta : vrem sa avem spectatori la meciuri, dar le programam la ore imposibile - 14:00 intr-o zi de miercuri, adica zi lucratoare!. Iar situatia asta dureaza de ani de zile. Cum sa faci performanta daca joci cu sala goala ? Nu se trezeste nimeni sa faca un lucru de bun-simt, adica o programare care sa permita suporterilor sa vina la sala ? Spre exemplu, celelalte doua meciuri din etapa de azi ( la Calarasi si Bucuresti) se joaca de la ora 18:00, asa cum este normal la un meci de la mijlocul saptamanii. Asata ca sa nu mai spun ca in anii trecuti meciurile fetelor noastre din weekend se jucau in marea majoritate duminica de la ora 14:00, cand tot omul sta acasa cu familia! Chiar asa greu este sa faci o programare cu cap si care sa iti aduca cat mai multi spectatori ? Sau poate se face asta chiar cu acest scop, de a sabota clubul si echipa ? Pacat, mare pacat pentru aceasta echipa de traditie a Constantei, mai ales acum cand sunt sperante indreptatite de revenire in LN. (Acest lucru este in mare parte valabil si pentru meciurile de baschet ale fetelor de la Phoenix - in schimb "tocatorii de bani publici" de la HCDS sunt tinuti in continuare "in palme", cu toate ca rezultatele nu justifica nici pe departe acest lucru).