Miercuri încep finalele Cupei Mondiale la schi alpin

La St. Moritz (Elveția) se vor desfășura săptămâna aceasta finalele ediției 2015-2016 a Cupei Mondiale la schi alpin. Programul cuprinde câte două probe pe zi, una feminină şi una masculină, după cum urmează: miercuri - coborâre; joi - slalom super-uriaș; sâmbătă - slalom uriaș masculin și slalom special feminin; duminică - slalom uriaș feminin și slalom special masculin. La startul finalelor se pot alinia primii 25 de schiori din clasamentul fiecărei discipline plus sportivii care au acumulat minimum 500 de puncte în clasamentul general al acestei ediţii (inclusiv cei care depășesc 500p la St. Moritz) plus campionii mondiali şi olimpici în exercițiu plus campionii mondiali de juniori. Vor puncta numai primii 15 clasați și nu primii 30, precum în cursele obișnuite din Cupa Mondială.

Miercuri sunt programate cursele de coborâre, în care cunoaștem deja un câștigător de glob mic de cristal, respectiv americanca Lindsey Vonn. Cu 580 de puncte, ea nu mai poate fi întrecută de a doua clasată, canadianca Larisa Yurkiw, care nu are decât 407p. La masculin, cinci schiori au șanse să câștige globul de cristal al specialității! Italianul Peter Fill este la egalitate în fruntea clasamentului cu Aksel Lund Svindal, norvegianul care s-a accidentat în ianuarie și nu a mai putut concura de atunci. Ambii au câte 436 de puncte și sunt urmați în clasament de Dominik Paris (Italia) 432p, Kjetil Jansrud (Norvegia) 382p și Adrien Theaux (Franța) 370p. Toți cinci au șanse să câștige globul coborârii, chiar și Svindal, dacă Fill nu termină cursa de miercuri, iar ceilalți nu reușesc să-i depășească punctajul! Asta pentru că norvegianul rămâne primul grație numărului mai mare de victorii.

De altfel, comparativ cu alți ani, puține sunt necunoscutele care vor fi revelate cu ocazia finalelor Cupei Mondiale. Austriacul Marcel Hirscher și elvețianca Lara Gut sunt virtual pe primul loc al clasamentului general. La feminin mai avem de stabilit câștigătoarele de la super-G și slalom uriaș, iar la masculin, cursa de super-G de joi este decisivă.

Citește și:

Svindal, detronat abia acum din clasamentele probelor de viteză

Wendy Holdener a intrat în posesia globului de cristal al combinatei