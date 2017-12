Mierea de salcâm, bună pentru imunitate

Specialiştii au ajuns la concluzia că mierea de salcâm are un conţinut mai mare de fructoză decât alte sortimente de miere. Ea este un tonic general şi se foloseşte pentru calmarea tusei, în nevroze, gastrite ori ca aliment care întăreşte sistemul imunitar, de aceea nu ar trebui să lipsească din dieta zilnică, mai ales a copiilor. De regulă, mierea de salcâm are o nuanţă foarte deschisă, variind de la incolor până la galben deschis sau galben-pai. Are mirosul specific salcâmului şi, datorită conţinutului mai scăzut de zaharoză, se cristalizează mai greu. Dacă se întâmplă ca şi mierea de salcâm să se cristalizeze, specialiştii ne liniştesc, explicând că e o dovadă în plus că e naturală.