Mierea din Dobrogea, o minune!

ÎNTRUNIRE Celebrul fizician Albert Einstein spunea, cândva, că dacă albinele ar dispărea de pe faţa pământului, atunci omul ar pieri, la rândul său, în mai puţin de cinci ani, pentru că fără albine nu ar mai exista polenizare, fără de care nu mai există plante şi animale şi, drept urmare, nici oameni. Este şi mesajul pe care apicultorii din ţările slave şi dunărene l-au transmis la Constanţa în cadrul unei conferinţe a Federaţiei Europene Apislavia, care s-a reunit la Mamaia, la hotel Malibu, pentru a discuta despre rolul esenţial al albinelor în menţinerea vieţii. Cu această ocazie, Asociaţia “Apis Tomitana Dacica” din Constanţa a devenit, oficial, membră cu drepturi depline a Apislavia, membrii federaţiei spunând că Dobrogea este un ţinut cu un potenţial melifer imens. „Apis Tomitana este una dintre cele mai mari asociaţii de apicultori din România, având aproximativ 600 de membri, care au laolaltă peste 24.000 de familii de albine. Este important să faci parte dintr-o organizaţie cum este Apislavia, pentru că trebuie să ne punem la curent cu tot ceea ce apare nou în materie de apicultură”, a spus vicepreşedintele „Apis Tomitana”, Ionel Togan. În această idee, el a adăugat că doreşte colaborarea cu ţările din federaţie pe probleme care ţin de bolile albinelor sau de apiterapie. „Deja am discutat cu reprezentanţii din Belarus şi Kazahtan, pentru a ne împărtăşi din experienţa lor în ceea ce priveşte aplicarea unor tratamente medicale cu produse apicole care au dat rezultate şi care pot fi preparate de orice apicultor“.

DOBROGEA, PARADISUL ALBINELOR În altă ordine de idei, membrii Asociaţiei “Apis Tomitana Dacica” spun că nu au intrat cu „mâna goală” în federaţie, pentru că se pot lăuda că au una dintre cele mai moderne fabrici de procesare a mierii de albine din Europa, construită lângă localitatea Limanu şi care va deveni funcţională în câteva săptămâni. Unitatea, spune Togan, va aduce avantaje apicultorilor din Tulcea şi Constanţa, care până acum au fost nevoiţi să trimită mierea la alte centre specializate din ţară. „Este a şasea fabrică de acest gen din România, dar ce o deosebeşte de celelalte este că are o capacitate de procesare foarte mare, unitatea întinzându-se pe o suprafaţă de aproximativ 600 de metri pătraţi. Toate utilajele, precum şi construcţia, respectă normele europene în domeniu. Este mai ceva decât o farmacie”, a adăugat Togan. Vicepreşedintele „Apis Tomitana” spune că din fabrica de la Limanu va ieşi o „miere branduită”. „Asociaţia noastră are un proiect de recunoaştere a calităţii mierii din Dobrogea, pentru care vrem să obţinem la Bruxelles şi statutul de miere cu regiune geografică protejată”, a spus Togan. El a adăugat că cea mai bună miere din Constanţa este obţinută din culturile situate în apropierea Dunării, plecând de la Ostrov şi până la Hârşova, pe o distanţă în adâncimea judeţului de maxim 25 de kilometri. „Pe malul stâng al Dunării însă, la Ialomiţa, Călăraşi sau Brăila, nu găsim aceeaşi calitate la miere. Deci, conţinutul de polen din judeţul Constanţa are o specificitate aparte, care nu se regăseşte în altă parte”, a adăugat vicepreşedintele „Apis Tomitana”.

PESTICIDELE, AMENINŢAREA SUPREMĂ PENTRU ALBINE Din păcate, apicultorii din judeţ, dar şi de pe întreg mapamondul se confruntă cu o mare problemă: pesticidele de ultimă generaţie, care sunt folosite în agricultură pentru tratarea rapiţei, porumbului şi florii-soarelui. Problema a fost abordată şi de membrii Federaţiei Apislavia, care au dorit să tragă un semnal de alarmă. „Printre cele mai bune producţii de miere se obţin din culturile de rapiţă şi floarea-soarelui. Însă folosirea pesticidelor la aceste culturi pune în pericol viaţa albinelor. De aceea, singura noastră şansă este ca Uniunea Europeană să interzică această nouă clasă de pesticide. Pe plan mondial s-a constatat că, anual, din cauza folosirii pesticidelor mor între 38 şi 45% de familii de albine”, a mai afirmat Togan.