Mierea românească, din ce în ce mai căutată în lume

Producţia autohtonă de miere a crescut în primul semestru din acest an cu 21%, pînă la 15.003 tone, faţă de cantitatea obţinută în perioada similară a anului precedent, respectiv 12.383 tone, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). Pentru întreg anul 2009, MAPDR estimează o producţie de miere de 21.500 tone, în creştere cu 7,3% faţă de anul 2008, cînd aceasta s-a ridicat la 20.037 tone. În plus, datele MAPDR arată că exporturile de miere au evoluat, în primele patru luni din 2009, cu 81,9%, la 1.898,1 tone în valoare de 5.132.700 euro, faţă de 1.043,4 tone exportate în perioada similară din anul precedent (2.168.800 euro). Pentru întregul an 2009, se estimează că se vor exporta 7.800-8.000 tone, faţă de 7.086,8 tone de miere cu o valoare de 17.264.500 euro, exportate în 2008. Principalele ţări în care România realizează exporturi de miere sînt Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Italia, Japonia, Belgia şi Polonia. De asemenea, cantitatea de miere importată, în primele patru luni ale acestui an, se ridică la 187,2 tone, în valoare de 362.000 euro, faţă de cele 209,3 tone cu o valoare de 342.900 euro, importate în perioada similară a anului precedent. În anul 2008, România a importat 777,3 tone cu o valoare totală de 1.413.200 euro, iar pentru acest an MAPDR estimează că se vor importa 700 tone de miere. Principalele ţări din care se aduce miere sînt Republica Cehă, China şi Germania. În ceea ce priveşte consumul de miere pe cap de locuitor, acesta este estimat, în 2009, la 670 grame, în creştere faţă de 2008 şi 2007, cînd a fost de 640 grame, respectiv 510 grame. Totodată, efectivele de albine estimate pentru anul în curs se ridică la 1.120.000 familii de albine, în uşoară creştere faţă de ultimii doi ani, cînd au fost înregistrate 1.109.000, respectiv 1.086.000 familii albine.