Mierea românească merge mai mult la export

O mare parte din producţia de miere ecologică din România s-a vândut, în 2010, în Germania, iar cererea foarte mare din Europa de Vest nu a putut fi satisfăcută, producţia anului trecut fiind de 3.500 tone, a declarat, vineri, secretarul de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Sorin Chelmu. \"Potrivit statisticilor, peste 1.400 de tone de miere ecologică s-au dus în Germania. Avem, în prezent, la nivel naţional circa 35.000 de producători de miere pentru care anul trecut a fost unul calamitat din punct de vedere apicol în proporţie de 30-40%\", a declarat Sorin Chelmu. El a adăugat că România ocupă locul patru la nivelul UE privind producţia de miere şi locul şapte la efectivele de albine.

• CONSUMUL INTERN, SUB MEDIA EUROPEANĂ • Consumul de miere în România a crescut de circa zece ori, în ultimii 20 de ani, de la 50 de grame per locuitor în anii \'90, la 500 de grame în prezent, a declarat, vineri, directorul general al Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Apicultură, Cristina Mateescu. Ea a adăugat că, totuşi, România se află, încă, mult sub nivelul consumului de miere din ţările UE şi cele nordice, unde anual se mănâncă între 1,5 şi trei kilograme. Cristina Mateescu mai precizat că, în ultimul timp, apicultorii români s-au orientat şi către producţia de lăptişor de matcă, dar şi către producţia de venin de albine, marfa mergând mai mult la export. O soluţie pentru creşterea consumului intern de miere ar fi, conform reprezentanţilor apicultorilor, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV. “Dacă ar fi funcţională legea 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv, consumul intern de miere ar creşte semnificativ şi nu am aproviziona mai mult piaţa externă cu miere românească, recunoscută pentru calităţile şi proprietăţile ei în toată lumea”, a spus preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, Ioan Fetea.