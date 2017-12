Migranți clandestini la Constanța!

11:56:10 / 28 Noiembrie 2017

dreptul de navigatie in apele internationale.

Interesant!Nava cu pasageri clandestini erau in afara apelor nationale care este de 12Mm,Nava avea dreptul de navigatie in apele internationale.Daca nava nu a cerut asistenta domnii graniceri pot fi acuzati de abuz in serviciu sau exces de zel .Buna primire seamana ca o invitatie si o incurajare pentru viitorii ,,refugiati'' care spera ca se pot hrani cu covrigii din coada maidanezilor.