Migratorii din PNL sunt aşteptaţi în PD-L

Vicepreşedintele PD-L Cezar Preda a declarat că liberalii care vor să plece din partid după Congresul PNL sunt aşteptaţi „cu multă placere“ să se înscrie în PD-L. Preda a spus că se aşteaptă la unele plecări din rândul PNL, după Congresul partidului care are loc la sfârşitul acestei săptămâni. „Noi am vrea că toţi cei care vor pleca de la PNL să vină la PD-L. Nu trebuie să mai aleagă această cale a grupului independenţilor, care am înţeles că vor să facă un partid de centru-stânga, când au posibilitatea să meargă la un partid de dreapta, cum e PD-L. Avem elemente de liberalism consacrate prin statut şi prin activitatea noastră şi, din punctul meu de vedere, ar trebui să se îndrepte direct către PD-L“, a declarat Preda. Deputatul PNL Ioan Timiş a anunţat, vineri, că pleacă din PNL şi că va trece la PD-L, pentru că acest partid are în ideologia sa un orizont liberal, criticând faptul că liderul Crin Antonescu impune un „absolutism iluminat“, dorind să fie singura stea care străluceşte pe cerul formaţiunii liberale.