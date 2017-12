Migrenele de sărbători pot fi evitate?

În loc să fie veseli și puși pe distracție, de sărbători, mulți se întristează și se plâng de dureri de cap. Migrena îi împiedică să treacă fericiți perioada sărbătorilor. Un specialist american explică de ce aceste probleme apar frecvent în asemenea perioade. Dr. Larry Newman, director al Headache Institute din cadrul St. Luke's-Roosevelt Hospital din New York, spune că, în perioada sărbătorilor de iarnă, are mai mulţi pacienţi ca oricând. „Dacă ne gândim la lucrurile care provoacă migrene, parcă toate vin grămadă în această perioadă: stres, schimbări în programul de somn, mese neregulate, aport insuficient de lichide”, spune dr. Newman. Tot el spune că, în plus, şi mâncarea consumată la petreceri poate declanşa migrene. Printre alimentele cunoscute ca fiind declanşatoare de migrene precizăm: vinul roşu, ciocolata, băuturile care conţin cafeină, unele tipuri de brânzeturi, fructe oleaginoase ( alune, nuci) şi alimente bogate în nitraţi, precum mezelurile. Și mirosurile pot fi dăunătoare organismului, așa că și de ele ar trebui să ne ferim cât putem.