Mihaela Blaga revine la Galaţi

Ajunsă în vară la Constanţa, Mihaela Blaga va reveni la sfârşitul acestei săptămâni în Sala “Siderurgistul” pentru confruntarea din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal feminin dintre CS Tomis şi Oţelul Galaţi. Considerată una dintre cele mai constante jucătoare, dar şi unul dintre stâlpii apărării formaţiei constănţene, Blaga speră ca Tomisul să câştige şi ultimele patru puncte puse în joc de LN de handbal feminin înainte de vacanţa de două luni. „Avem un moral foarte bun după victoria cu Reşiţa. Ştiam că nu vom avea un meci uşor cu ele, dar am reuşit un joc mai bun în acea partidă şi am reuşit să câştigăm. Trebuie să muncim în continuare. Nu trebuie să aşteptăm ca punctele să vină de sine nici în următoarele etape. Trebuie să facem mai mult în următoarele meciuri pentru că trebuie să urcăm în clasament”, a declarat goalkeeper-ul Tomisului. Ultimele două partide pe care CS Tomis le va susţine în campionat în acest an sunt cu Oţelul Galaţi (sâmbătă, ora 11.00, la Galaţi) şi cu CSM Cetate Deva (miercuri, ora 18.00, la Deva). După un sezon petrecut la Galaţi, Blaga ştie că nu va fi uşor de obţinut victoria la Galaţi: „Vor fi două etape foarte dificile. Mă întorc unde am jucat sezonul trecut. Ştiu că publicul este al optulea jucător în aceea sală, dar sper ca norocul să fie de partea noastră în următoarea etapă şi să cîştigăm, pentru că avem nevoie de acest lucru”. Totuşi, gălăţencele nu traversează una dintre cele mai bune perioade. Ajunse pe poziţia a zecea în clasamentul după ce s-au împiedicat în ultimele două etape la Reşiţa şi la Deva, siderurgistele au rămas fără antrenoarea Gabriela Artene, care şi-a depus demisia, dar şi fără Amelia Busuioceanu, exclusă din lot. În plus, salariile jucătoarelor au fost blocate în urmă cu două săptămîni.