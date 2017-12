Mihaela Rădulescu îi cere sprijin Evei Longoria pentru o gală caritabilă

Actriţa Eva Longoria ar putea veni în România, în acest an, la o gală de strângere de fonduri pentru copiii grav bolnavi, a anunţat vedeta de televiziune Mihaela Rădulescu, unul dintre partenerii evenimentului. „Suntem în discuţii. Cea care m-a pus în legătură cu Eva este Anastasia Soare (n. r. - supranumită, la Hollywood, „Regina sprâncenelor\") şi, probabil, vom fi partenere în evenimentul românesc. Am fost la evenimentul similar de la Paris - „Par coeur gala\" (patronat de Carla Bruni Sarkozy) şi voi merge şi la evenimentul similar de la Londra. În principiu, este o gală de strângere de fonduri pentru copii grav bolnavi, cu şanse de vindecare sau cu boli incurabile, şi Eva Longoria este foarte activă în această zonă umanitară, în foarte multe ţări. Ea m-a dorit ca partener în urma recomandărilor primite din România, de la diverse fundaţii şi organizaţii cu care am colaborat. Încercăm să facem gala anul acesta\", a explicat Mihaela Rădulescu.

Actriţa Eva Longoria, cunoscută activistă pentru drepturile omului, dar şi star al serialului de televiziune „Neveste disperate\", a primit, la sfârşitul anului trecut, titlul de „Filantroapa anului” din partea revistei „The Hollywood Reporter”. Vedeta a primit acest premiu datorită implicării în sprijinirea cauzelor umanitare şi pentru angajamentul său în cauza comunităţilor latino. Este şi purtătoarea de cuvânt (şi membru al organizaţiei, din 2003,) a asociaţiei Padres Contra El Cancer (Părinţi împotriva Cancerului), o organizaţie nonprofit care doreşte să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale copiilor latino bolnavi de cancer şi ale familiilor lor. În 2006, actriţa americană a înfiinţat Eva\'s Heroes, o organizaţie nonprofit, în oraşul ei natal, San Antonio, care asigură un program educaţional intensiv, în regim after-school, pentru copiii cu dizabilităţi. Actriţa a fost, totodată, producător executiv, în colaborare cu asociaţia Shine Global, al filmului „The Harvest\", un documentar care prezintă condiţiile mizere de trai a 500.000 de copii de fermieri din America, dintre care cei mai mulţi sunt de origine latino. În 2004, Eva Longoria a devenit Gabrielle Solis, cel mai sexy personaj din serialul de televiziune „Desperate Housewives/ Neveste disperate\", iar în 2007, s-a căsătorit cu jucătorul francez de baschet Tony Parker.

Mihaela Rădulescu are o experienţă de peste zece ani în televiziune. S-a retras de pe micile ecrane anul trecut, la sfârşitul lunii mai, renunţând la emisiunea „Duminica în familie\", pe care o prezenta la Antena 1. Motivul invocat de cunoscuta prezentatoare a fost fiul său, Ayan, căruia a decis să-i dedice mai mult timp. Fire dinamică, ea a revenit în faţa camerelor de filmat: a prezentat câteva ediţii speciale ale unor emisiuni TV, a lansat cartea „Nişte răspunsuri\", a realizat un interviu cu scriitorul american Dan Brown şi a scris scenariul unui serial de televiziune.