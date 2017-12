Mihai Andrei, noul director al ANR

Autoritatea Navală Română (ANR) are, începând de ieri, un nou director, după ce, în ultimul an, la conducerea instituţiei s-au perindat nu mai puţin de patru directori. Mihai Andrei, până ieri director de Studii în cadrul CERONAV, a fost desemnat de Ministerul Transporturilor să preia conducerea ANR. „Astăzi (n.r. ieri) am fost prezent la Ministerul Transporturilor, unde am primit ordinul de numire în funcţie. Nu pot spune care sunt priorităţile sau ce voi face pe termen scurt, mediu şi lung. Trebuie să fac o analiză la nivelul întregii instituţii, pentru a avea un inventar al problemelor. Abia după ce voi cunoaşte situaţia exactă a instituţiei voi putea spune care vor fi priorităţile şi care va fi strategia. În primul rând, cred că va trebui să rezolvăm problemele din punct de vedere legislativ, adică să aducem legislaţia noastră la nivelul celei europene. În al doilea rând, va trebui să lucrăm serios la normele IMO, capitol la care instituţia este foarte în urmă”, a declarat Mihai Andrei. La nivelul CERONAV, acolo unde, acum, postul de director de Studii este vacant, directorul general Ovidiu Cupşa a declarat că, pentru moment, postul va rămâne vacant. „Postul va fi ocupat de altcineva, prin delegaţie. Directorul adjunct al CERONAV, Emil Luca, îi va prelua atribuţiile. Abia după finalizarea reorganizării, conform OG 77/2003, se va lua o decizie în acest sens”, a spus Ovidiu Cupşa. Directorul CERONAV spune că numirea lui Mihai Andrei la ANR este un câştig. „Este un coleg cu experienţă multă. Are mulţi ani de practică, a fost comandant de navă, şef la Căpitănia Portului Constanţa, director general al Petromin. Deci, are viziune strategică. ANR avea nevoie de un astfel de om. Eu, personal, l-am susţinut. Este un avantaj atât pentru CERONAV, cât şi pentru ANR”, a afirmat Cupşa.