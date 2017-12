Chiar dacă are concerte zilnice şi se pregăteşte de lansarea unui nou album, alături de colegii săi de trupă, Mihai de la "Akcent" şi-a făcut timp şi pentru inaugurarea propriului salon de frumuseţe. Salonul este dotat cu echipamente de ultimă oră, este deschis zilnic şi oferă servicii profesioniste la preţuri rezonabile. Mai mult, fanele artistului au toate şansele să îl întîlnească pe Mihai, deoarece interpretul şi-a propus să supravegheze îndeaproape mersul afacerii.

Dar Mihai nu este singurul din trupa "Akcent" care are o afacere. Spre exemplu, Sorin are o agenţie de fotomodele şi manechine şi este pasionat de fotografie. Deşi au propriile afaceri, cei doi componenţi ai grupului, Mihai şi Sorin, nu renunţă la muzică şi la trupa "Akcent". Mai mult, noul single, intitulat "King of Disco", ocupă, deja, poziţia a şaptea în Romanian Top 100. Piesa va fi capul de afiş al noului material "Akcent", care conţine piese compuse de Adrian şi Marius de la "Akcent", dar şi de Marius Moga, Gabi Huiban şi Nicole Formescu. În plus, "Akcent" are din ce în ce mai mult succes pe plan internaţional, urmînd să susţină, în acest weekend, un concert într-unul din cele mai cunoscute cluburi din capitala Estoniei, unde piesele "akcenţilor" sînt hituri.