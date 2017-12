Mihai de la „Hi-Q”, în safari african

Mihai Sturzu, membru al trupei „Hi-Q”, se află, în această perioadă, într-o vacanţă prelungită în Kenya. „La cîteva zile după ce m-am întors de la schi din Austria, am plecat în partea a doua a vacanţei mele din acest an, în Africa, Kenya şi Zanzibar”. Mihai a profitat din plin de căldura şi soarele din Africa, astfel că, cu voie sau fără voie, s-a bronzat mai mult decît ar fi sperat. „Căldură mare, ziua sînt 47 de grade la umbră şi 54 la soare, iar noaptea nu scad sub 32! M-am bronzat, sînt ars ca un rac, înot şi stau la plajă în fiecare zi”, a adăugat artistul.

Dar plaja şi marea nu au fost singurele lucruri de care s-a bucurat Mihai în Kenya, acesta vizitînd şi o insulă în „ocean-safari” şi acceptînd provocarea de a participa la un safari adevărat, unde a admirat şi imortalizat cu camera de fotografiat fauna şi flora locurilor. Vacanţa artistului se va încheia peste cîteva zile, Mihai urmînd să revină în ţară pentru a continua proiectele muzicale alături de „Hi-Q”.