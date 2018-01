Mihai Fifor anunţă că miercuri va lua o decizie privind situaţia de la Poliţia Română

Premierul interimar Mihai Fifor a petrecut mai bine de o oră la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Fifor a anunţat, în direct la România TV, că miercuri va lua decizii legate de scandalul de la vârful Poliţiei şi de la vârful Ministerului de Interne. Premierul interimar Mihai Fifor a venit marţi la Palatul Victoria, după ce a fost desemnat în această funcţie de preşedintele Klaus Iohannis, în urma demisiei lui Mihai Tudose. Prima vizită a fost la sediul MAI, unde a participat la un comandament de iarnă.

Premierul intermar Mihai Fifor a mers, marţi seară, la Ministerul Afacerilor Interne, declarând, la plecare, că situaţia şefului Poliţiei Române, Bogdan Despescu, a cărui demitere a fost propusă de Carmen Dan, va fi analizată cu foarte mare atenţie miercuri şi va fi luată o decizie. ntrebat de Victor Ciutacu ce se întâmplă cu şefii din Poliţie după scandalul pedofilului care a dus în final la schimbarea guvernului, Mihai Fifor a declarat: "Mâine facem această analiză în prima parte a zilei să vedem exact cum stau lucrurile. Voi lua o decizie împreună cu Carmen Dan, am mare încredere in ea. Sunt mai multe date care se iau in calcul, sunt doar cateva ore de cand sunt interimar, e firesc sa ma informez înainte de a lua decizia, mâine vom avea răspunsul".

Mihai Fifor a fost întrebat şi dacă a discutat cu Carmen Dan despre situaţia consilierului acesteia, Valentin Rîciu, vizat în trei dosare penale, el răspunzând că nu.

În 9 ianuarie, după declanşarea scandalului din Poliţia Română generat de cazul poliţistului acuzat de agresiuni sexuale, cele mai recente victime fiind doi copii, ministrul Carmen Dan i-a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de schimbare din funcţie a şefului IGPR, Bogdan Despescu. De asemenea, ea a propus înlocuirea acestuia cu Cătălin Ioniţă. Propunerea a fost refuzată însă de Mihai Tudose, care i-a cerut lui Bogdan Despescu să îi prezinte, în termen de săptămână, un raport.

Ulterior, Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan că l-a minţit, spunând că nu mai doreşte să mai lucreze cu ea şi că dacă va fi lăsată să îşi dea demisia o va accepta. Carmen Dan a refuzat să demisioneze, iar acest conflict a generat decizia luată luni de Comitetul Executiv al PSD, care i-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, acesta demisionând din funcţia de premier.